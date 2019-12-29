Средневековая гармония

Стоит сказать несколько слов отдельно об одном из музыкантов, которых мы сегодня услышим – о Валериусе Отто. О нём, как и о многих других средневековых исполнителях, известно совсем мало: он родился в Лейпциге в июле 1579 года в семье церковного учителя и начал заниматься музыкой ешё в раннем детстве. Существуют письменные подтверждения того, что он одно время играл на органе в пражском Тынском храме.

Однако лучше всего за музыканта говорит сама музыка. Давайте же послушаем.