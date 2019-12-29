Средневековая гармония

Когда, как не в спокойные дни зимних праздников, слушать классическую музыку? Поэтому сегодня мы с вами познакомимся с творчеством старинных чешских композиторов и исполнителей, которые сочиняли и исполняли рождественские мелодии на медных духовых инструментах. По-чешски их называют словом «žestě». Сегодня прозвучат композиции Павла Йозефа Вейвановского, Иоганна Кристофа Пецеля, Адама Вацлава Михны и других.
Стоит сказать несколько слов отдельно об одном из музыкантов, которых мы сегодня услышим – о Валериусе Отто. О нём, как и о многих других средневековых исполнителях, известно совсем мало: он родился в Лейпциге в июле 1579 года в семье церковного учителя и начал заниматься музыкой ешё в раннем детстве. Существуют письменные подтверждения того, что он одно время играл на органе в пражском Тынском храме.
Однако лучше всего за музыканта говорит сама музыка. Давайте же послушаем.
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