Штефан Маргита: от оперы к французскому шансону

Штефан Маргита родился 3 августа 1956 года в словацком городе Кошице. Он окончил художественно-промышленную школу по специальности фотограф, после этого продолжил обучение в консерватории в родном городе. Прорыв в его карьере произошел, когда он в 1986 году победил на музыкальном конкурсе «Пражская весна» и вскоре получил ангажемент в Национальном театре в Праге. Постепенно он начал продвигаться на мировой сцене. К числу его наиболее ярких триумфов модно отнести сольные партии в спектаклях Венской оперы и Метрополитен-оперы в Нью-Йорке. Его неоднократно приглашали в Чикаго, Лондон, Мадрид и Токио.

Классика французских напевов

В альбоме «Карта любви» (Mapa Lásky) Штефан Маргита смог доказать, что он не только оперный певец мирового уровня, но и выдающийся эстрадный артист с безукоризненным вокалом. Его прочувствованное исполнение текстов Иржины Фикейзовой, Ондржея Соукупа, Габины Освальдовой и Мартина Ходуры прекрасно передает настроение, расцвечивающееся яркими красками в воображении слушателей и погружающее их в атмосферу романтических тайн и загадок.

Композиция «Под парижским небом», которую в свое время исполняли такие звезды шансона как Ив Монтан, Эдит Пиаф или Джульетт Греко, наводит на мысль, что в наш вечно спешащий век все-таки стоит найти время для себя, сесть в кресло, налить бокал хорошего вина и прислушаться к гулу парижских улиц.

Для самых дорогих и любимых

Все мы хотели бы отдать должное своим родителям, поблагодарить за любовь и заботу, которую они дарили нам. Именно это настроение передается в композиции «Мама». В стихах, написанных Иржиной Фикейзовой в 1982 году для Марии Роттровой, мама сравнивается с Девой Марией. Благодаря своему неповторимо чувственному голосу Штефан Маргита дает слушателем понять, что в мире нет слов, которыми можно было бы передать то, что дают нам наши родители. Сам Штефан Маргита добавляет: «Я бы очень хотел спеть эту песню для своей мамы. К сожалению, я не успел этого сделать. Поэтому я просто посвящу ей эту композицию».

В дуэте «Карта любви» Штефан Маргита обращается к творчеству Ханы Хегеровой. В его новом альбоме эта песня фактически состоит из двух композиций: в ней использована старая запись Ханы Хегеровой, дополненная голосом Штефана Маргиты. Таким образом был создан первый виртуальный дуэт в истории чешской эстрадной музыки.

В альбоме «Карта любви» звучат композиции не только на чешском, но и на словацком языке. Например, песня «Любовь в Сен-Жан» не только рассказывает о страсти, вспыхнувшей в этом французском городе, но и становится объяснением в любви словацкому языку.

Песня «Гимн любви», которую Штефан Маргита посвятил своей супруге Хане Загоровой, говорит сама за себя. Любовь – это мост через дикую реку жизни, любовь – это преданность, дружба, поддержка и вера... Все это и многое другое скрыто в признании, которое Штефан Маргита поет своим идеально глубоким, но искренним и проникновенным тенором.