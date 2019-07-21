Съезд любителей свинга

"Воспрепятствуйте приходу коммунистов к власти"

Людвик в войну был узником концлагеря Терезин. этот весьма разносторонний человек, изучавший в Карловом университете, кроме прочего, право, стал после Второй мировой войны советником президента Эдварда Бенеша. В 1948 году он предложил главе государства воспрепятствовать приходу коммунистов к власти введением осадного положения, из-за чего получил позже черную метку и попал в тюрьму.

«Съезд», как и другие песни и композиции сегодняшней программы, прозвучат в исполнении «Ondřej Havelka a jeho Melody Makers», основанного в 1995 году. Именно в сотрудничестве композитора, режиссера и исполнителя Ондржея Гавелки, руководителя ансамбля Melody Makers, и танцора Зденека Пилецкого из пражской танцевальной студии Zig Zag и организуется смотр Prague Swing Festival.

Интерес к джазовым танцам в Чехии возродился после "бархатной" революции

Интерес к линди гопу, буги-вуги, бальбоа – он появился где-то в 1915 году, очень популярному чарльстону и другим танцам 1920-40 гг. в 80-е возродился во многих странах Европы, а в Чехии – в 1990-е. На регулярные танцевальные вечеринки в районе Дейвице, где звучит ретро-музыка, приходят люди самых разных профессий и возрастов, начинающие и более продвинутые танцоры. Некоторые облачены в платья довоенного фасона, иные просто в джинсах, футболках и кедах – обувь может быть и на небольшом каблуке. Посетителей таких вечеров привлекают импровизации во время танцев, мероприятия с мастер-кассами, а тех, кто овладел основами джазовых танцев, возможность станцевать с любым партнером также на других вечерах и во время Open Air.

Составной частью упомянутого фестиваля танца является также концерт в большом зале легендарной столичной «Люцерны». Однако поскольку мы не можем сейчас распахнуть перед вами его двери, хотя и сделали бы это с превеликим удовольствием, предлагаем хотя бы послушать запись живого концерта этого интересного коллектива, сделанную во время смотра.