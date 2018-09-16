Роберт Кршестян – юбилей в жанре блюграсс

Катерина Айзпурвит
16-09-2018
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Немало поклонников удивленно воскликнет: «Неужели ему исполнилось шестьдесят?!», ведь Роберт Кршестян, кажется, неподвластен времени, а его группа «Вторая трава» (Druhá tráva) остается одним самых ярких коллективов чешской фолк и кантри-сцены.

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Фото: EMIФото: EMI

Певец, музыкант, композитор и переводчик родился 16 сентября 1958 г. неподалеку от старинного города Пелгржимов. Роберт Кршестян выступал в группах «Трапержи» и «Поутници», а его любимыми музыкальными инструментами стали банджо, мандолина и гитара.

Знаток англоязычной культуры, он много сил времени отдает переводам и уже познакомил чешских читателей с Норманом Майлером, Элизабет Истлейк, прозой Джорджа Харрисона. В 1991 г. Роберт Кршестян совместно с Любошем Малиной основал группу «Вторая трава». Своеобразие вокала и композиций Кршестяна сочетается там с совершенством исполнительского мастерства других членов коллектива, что позволяет группе занимать ведущее место в музыке кантри Чехии и Словакии.

«Вторая трава» играет фолк, рок, а также неизменный блюграсс. Корни этого жанра уходят в ирландскую, шотландскую и английскую народную музыку, которая переплелась с афроамериканским джазом и блюзом. Блюграсс рождался среди горных хребтов Аппалачей, его родиной считается Кентукки, «штат мятлика». По-английски название этой травы так и звучит – bluegrass.

На сегодняшний день «Вторая трава» выпустила уже 18 альбомов Чехии и США, не раз становилась лауреатом премии APH «Ангел» в категории «фолк и кантри». Это один из немногих чешских музыкальных коллективов, который ежегодно успешно гастролирует по Соединенным Штатам, в том числе в Нэшвилле – «столице музыки кантри».

Катерина Айзпурвит
16-09-2018
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