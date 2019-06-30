Разноцветные песни и черно-белая пленка. Наде Урбанковой – 80

Своего возраста она не скрывает, а лучшим подарком к юбилею считает запись «Золотой коллекции» – альбома из семи десятков самых известных своих песен. «Пустой поезд», «Свадебная процессия», «Мой Вилем печет булочки» – когда эти шлягеры звучат по радио, им подпевает буквально каждый. Конечно, в анналы чешской эстрады золотыми буквами вписаны песни на слова Иржи Гроссманна «Мой дорогой» и «Завидую».

Девичье имя Нади Урбанковой – Надежда Балабанова; одна ветвь ее семьи уходит корнями в Западную Украину. Родилась Надя в 1939 году в городке Нова Пака, неподалеку от Градеца Кралове, окончила медицинское училище, однако тяга к театру оказалась сильней – в 1959 году она дебютировала в театре города Пардубице.

Свой счастливый билетик молодая актриса вытащила, попав в труппу пражского «Семафора» – самого популярного театра тех лет, на сцене которого соседствовали поэзия, джаз и музыкальные комедии. Музыку и тексты для Надиных песен сочиняли основатели театра Иржи Штир и Иржи Сухи. Вскоре актрисе предложили небольшую роль в музыкальном фильме «Если бы тысяча кларнетов», где она блистала вместе с такими звездами как Карел Готт, Вальдемар Матушка, Гана Гегерова, Эва Пиларова.

В 1966 году произошло одно из ключевых событий в ее карьере – Надя была утверждена на роль в фильме Иржи Менцеля по роману Богумила Грабала «Поезда под пристальным наблюдением». Эта картина, знаковая для «черно-белых шестидесятых», в 1968 году завоюет «Оскара». В прославленной ленте актриса сыграла таинственную красавицу-партизанку. Зрители запомнили Надю в эротической сцене, где ломается диван, на котором ее героиня соблазняет робкого Милоша Грму. Итальянский продюсер фильма хотел, чтобы эти кадры были еще откровеннее, и их сняли… однако потом все же вырезали.

Спустя три года Менцель пригласил актрису в свой новый фильм по повестям Грабала – печальную комедию «Жаворонки на нитке». Четверть века лента пролежала на полке и вышла на экраны только в 1990 году. Многие фильмы с Урбанковой оказались в ЧССР изъяты из проката – то неправильно изображен исторический момент, то исполнитель главной роли эмигрирует. Однако Надя продолжала выступать как певица, исполнительница песен, которые были обречены на успех. Пять раз она завоевывала первое место в самой престижной в ЧССР зрительской анкете «Золотой соловей».

Свой физический недостаток – слабое зрение Надя Урбанкова смогла превратить в достоинство. Ее «фишкой» стали большие очки – зрители говорили, что никто не умеет их носить с таким шармом. Оправы актрисе привозил из-за границы знакомый оптик – в годы социализма и тотального дефицита «добыть» нужную вещь было задачей не из легких. Постепенно у Нади собралась настоящая коллекция очков. «За всю свою жизнь я ни одни из них не сломала, а некоторые ношу до сих пор», – утверждает звезда, которая даже делала выставку своего собрания. При этом сегодня очки для актрисы – просто модный аксессуар, поскольку операция вернула пани Урбанковой остроту зрения.

Несмотря на тяжелые и даже трагические страницы биографии, она всегда находила в себе силы и после долгих перерывов возвращаться на сцену. И сегодня ее голос не утратил того очарования, которое некогда покорило публику, – певица до сих пор дает концерты в сопровождении ансамбля Bokomara. Недавно Надя Урбанкова вновь появлялась перед своими поклонниками на концертных площадках Праги, Остравы и Брно.