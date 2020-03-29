Радуза. Свет в песенном театре жизни

В молодости Радуза (сценический псевдоним Радки Вранковой), которой в марте этого года исполнилось 47 лет, с упоением слушала песни французских, польских и российских бардов. Позже, прислушиваясь к внутреннему голосу, сама начала писать песни, которые принесли ей славу и признание. Помимо прочего, в виде таких премий как «Ангел», присуждаемой Академией популярной музыки в категориях «Певица года», «Открытие года» и «Folk&Country».

Известна не только как автор лиричных, жизнелюбивых и «заводных» оригинальных песен, но также духовной Кантаты для органа, Ноктюрна охотников и других творений, нередко экспрессивных и трудноопределимых жанров. Написала музыку как минимум к шести спектаклям.

Среди прочих — «Столетие жажды» пражского театра «Арха», «Три сестры», постановка культового Дейвицкого театра, «Ромео и Яна» Театра в Ржецницкой, «Танец в конце лета» для Силезского театра в Опаве. Однако пока нам с вами в театр, похоже, не выбраться, поэтому послушаем песни в исполнении Радузы. Ее истории о повседневности, ее красках, взлетах и падениях, ритуалах общения мужчины и женщины – «Накрой на стол». Одним словом, чем не песенный театр нашей жизни.