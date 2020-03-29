Радуза. Свет в песенном театре жизни

«Тогда в раю», «Стальной город», «Колодец в пустыне», «Капитан Сердце», «Все является одним». Это лишь несколько названий из порядка пятнадцати авторских альбомов одной из самых самобытных чешских певиц, музыканта и композитора Радузы. Она радует своих поклонников почти четверть века. С полной отдачей поет и играет – чаще всего на аккордеоне, компонует. Мыслит, по ее же словам, "чем дальше, тем меньше", полагаясь все больше на собственное эмоциональное и иррациональное восприятие мира, нежели на что-либо другое.
В молодости Радуза (сценический псевдоним Радки Вранковой), которой в марте этого года исполнилось 47 лет, с упоением слушала песни французских, польских и российских бардов. Позже, прислушиваясь к внутреннему голосу, сама начала писать песни, которые принесли ей славу и признание. Помимо прочего, в виде таких премий как «Ангел», присуждаемой Академией популярной музыки в категориях «Певица года», «Открытие года» и «Folk&Country».
Известна не только как автор лиричных, жизнелюбивых и «заводных» оригинальных песен, но также духовной Кантаты для органа, Ноктюрна охотников и других творений, нередко экспрессивных и трудноопределимых жанров. Написала музыку как минимум к шести спектаклям.
Среди прочих — «Столетие жажды» пражского театра «Арха», «Три сестры», постановка культового Дейвицкого театра, «Ромео и Яна» Театра в Ржецницкой, «Танец в конце лета» для Силезского театра в Опаве. Однако пока нам с вами в театр, похоже, не выбраться, поэтому послушаем песни в исполнении Радузы. Ее истории о повседневности, ее красках, взлетах и падениях, ритуалах общения мужчины и женщины – «Накрой на стол». Одним словом, чем не песенный театр нашей жизни.
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