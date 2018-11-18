Радуза - приглашение на Дикий Запад

Автор музыки и текстов, исполнитель и музыкант в одном лице, Радуза является ярким представителем чешской музыкальной сцены уже долгих 18 лет. Творческий потенциал этой талантливой женщины изъездившей мир и свободно общающейся на нескольких иностранных языках, не ведает границ. Она прекрасно играет на пианино, гитаре, аккордеоне, гармошке, флейте, причем на этом перечень не заканчивается.

Новейший альбом Радузы состоит из 16 песен, посвященных кострам летних ночей, романтичным героям - индейцам. По-своему, это и воспоминания Радузы о своих не так давно покинувших этот мир родителях, от которых певица унаследовала любовь к тремпингу, к путешествиям по дикой природе.

«В душе я номад. В любой момент у меня одна сумка собрана, другая практически разобрана, а третья стоит наготове», - говорит о себе певица.

«Мужчина с белым псом» - рассказ об индейце Джоне Вуде, появившемся на свет в присутствии двух белых волков. Прежде чем Радуза придумала этот рассказ и музыкально его оформила, певице пришлось изучить десятки книг об индейских войнах, множество мифов и повестей, воспоминания шаманов.

У нового альбома есть амбиции стать мультижанровым: его частью является и аудиокнига. На осень у певицы запланировано несколько концертов, как в Чехии, так и в Моравии.

Из других начинаний Радузы стоит упомянуть совместный проект с Симфоническим оркестром «Чешского Радио» (SOČR). Под аккомпанемент SOČR Радуза 3 декабря исполнит свое новое музыкальное произведение, посвященное судьбе Аниты Гарибальди.