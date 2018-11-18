Радуза - приглашение на Дикий Запад

Эва Туречкова
18-11-2018
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«Мужчина с белым псом». Так называется новый альбом, пожалуй, самой оригинальной чешской певицы Радузы.

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Радуза, фото: Яна ПехлатоваРадуза, фото: Яна Пехлатова

Автор музыки и текстов, исполнитель и музыкант в одном лице, Радуза является ярким представителем чешской музыкальной сцены уже долгих 18 лет. Творческий потенциал этой талантливой женщины изъездившей мир и свободно общающейся на нескольких иностранных языках, не ведает границ. Она прекрасно играет на пианино, гитаре, аккордеоне, гармошке, флейте, причем на этом перечень не заканчивается.

Фото: Radůza RecordsФото: Radůza Records Новейший альбом Радузы состоит из 16 песен, посвященных кострам летних ночей, романтичным героям - индейцам. По-своему, это и воспоминания Радузы о своих не так давно покинувших этот мир родителях, от которых певица унаследовала любовь к тремпингу, к путешествиям по дикой природе.

«В душе я номад. В любой момент у меня одна сумка собрана, другая практически разобрана, а третья стоит наготове», - говорит о себе певица.

«Мужчина с белым псом» - рассказ об индейце Джоне Вуде, появившемся на свет в присутствии двух белых волков. Прежде чем Радуза придумала этот рассказ и музыкально его оформила, певице пришлось изучить десятки книг об индейских войнах, множество мифов и повестей, воспоминания шаманов.

У нового альбома есть амбиции стать мультижанровым: его частью является и аудиокнига. На осень у певицы запланировано несколько концертов, как в Чехии, так и в Моравии.

Из других начинаний Радузы стоит упомянуть совместный проект с Симфоническим оркестром «Чешского Радио» (SOČR). Под аккомпанемент SOČR Радуза 3 декабря исполнит свое новое музыкальное произведение, посвященное судьбе Аниты Гарибальди.

Эва Туречкова
18-11-2018
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