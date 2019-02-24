Punk’s not dead

Режим, установленный коммунистами в Чехословакии, отнюдь не способствовал проникновению альтернативного жанра в массы. Пополнить собственную коллекцию записями панк-групп было чрезвычайно сложно, причем не только целыми пластинками, но и отдельными песнями, включенными в заграничные альбомы.

Такие известнейшие в Чехии представители отечественной музыки, как Мейла Главса (Mejla Hlavsa – PlasticPeopleoftheUniverse, DG307), Миколаш Хадима (Mikoláš Chadima – Elektrobus, Extempore, MCH Band), Карел Габал (Karel Habal – Garáž) и многие другие основоположники чехословацкой панк-сцены типичными «панками», по сути, и не были. Просто речь идет о людях, искавших и продвигавших иную культуру – свободную, протестную. Определение – «панк» в Чехословакии касалось не только музыки, но и литературы («Будет хуже», Ян Пельц), да и целого конкретного периода времени.

К когорте самых известных чехословацких панк-групп 80-х годов прошлого века относится «Висячий замок» (Visací Zámek), коллектив, сформированный в Праге пятеркой студентов строительного факультета. Ребята так долго рассказывали своим друзьям о «легендарной панк-группе», что им не осталось ничего другого, как в 1982 году ее просто создать.

Если говорить о словацких представителях, то здесь необходимо вспомнить о «Зоне А» (Zónа A), игравшей мелодический панк, или группе «Свободная Европа» (Sľobodná Europa), отмечающую в этом году свое 30-летие.

В период с конца 70-х и до конца 80-х годов минувшего века в Чехословакии возникло огромное количество исповедовавших панк музыкальных коллективов – «E!E», «SPS» (Сниженная работоспособность – Snížená Pracovní Schopnost), «Массовый психоз» (Davová Psychóza), «ZNC» (На безрыбье – Znouzectnost), «4PB» (Четвертая ценовая категория – Čtvrtá Cenová Skupina), «Телекс» (Telex), «Шанов 1» (Šanov 1), «Жертвы Сталина» (Stalinovy oběti), «Критическая ситуация» (Kritická situace», «Plexis», «Острое отравление» (Akutní otrava)… Перечислять можно до бесконечности.

В отличие от Англии, где панк-культура реагировала на истеблишмент страны, потребительский образ жизни общества, становилась в оппозицию избирателям правой ориентации, в Чехословакии речь шла о протесте молодежи против несвободы и невозможности самореализации. Противник отличался, но способ протеста был одинаков.

Отдельно еще упомянем несколько чехословацких и чешских групп, склоняющихся к стилю панк.

«ZNC» (На безрыбье – Znouzectnost) из города Пльзень сочетает простоту панка и витиеватость баллад.

Группа «Мняга и Ждьорп» (Mňága a Žďorp) из города Валашске Мезиржичи, творящая в жанре альтернативного рока, ядро которой сформировалось в 1983 году, так же является неотделимой частью чешской музыкальной сцены.

Изначально коллектив, состав которого менялся достаточно часто, выступал под названием – «Апендикс» (Slepé střevo). Одновременно члены группы работали в иных музыкальных коллективах, которые, однако, к 1987 году распались и «в информационных источниках» с этого времени упоминается уже только о «Мняга и Ждьорп» (Mňága a Žďorp).

Публика заметила и запомнила новую команду по песне «Отель на час» (Hodinový hotel), поставленной на первое место в дебютном альбоме «Сделано в Вальмезе» 1991 года (Made in Valmez), что является сокращением названия родного города – Валашске Мезиржичи.

Легкой жизни у панка в Чехии, как и везде в мире, не было никогда. В конце концов, в этом и есть суть панка.