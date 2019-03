Премия Anděl-2018: итоги

За 2018 год премии присуждались в четырнадцати номинациях: «Композиция года», «Альбом года», «Группа года», «Сольная исполнительница года» и «Сольный исполнитель года», «Открытие года», «Видеоклип года», «Зал славы», «Фолк», «Джаз», «Электроника и альтернатива», «Классика», «Рок», «Рэп».

Группа Lucie в очередной раз пополнила коллекцию статуэток «ангелов», получив сразу две премии: альбомом года был признан записанный после 16-летней паузы диск EvoLucie, а композицией года стала песня «Nejlepší, kterou znám» (рус. «Лучшая, которую знаю» - прим. ред.).

Дуплет наград получила также Барбора Полакова. Жюри высоко оценило альбом ZE.MĚ, над которым она работала вместе со своим коллегой-пианистом Давидом Главачем и продюсером Яном П. Мухоу, и назвало её исполнительницей года. Второй приз певице принёс клип к песне 2-8-5. Барбора собирает не только музыкальные награды, она успешна, как актриса кино и театра, но в настоящее время всё же посвящает большую часть времени пению и своим детям.

Удача улыбнулась и группе The Atavists из города Градец Кралове: ребята не только стали «открытием года», но и получили приз в номинации «Рок» за альбом Lo-Fi Life.

Среди сольных исполнителей лучшим был признан Миро Жбирка со своим альбомом «Double Album». Группой года стал многократный лауреат премии «Anděl», коллектив Monkey Business – жюри не смогли не отметить их сборник Bad Time for Gentlemen. В категории «Альтернатива и электроника» вырвались в лидеры Floex & Tom Hodge с альбомом A Portrait of John Doe. Первыми среди фолк-исполнителей стал коллектив под названием Žamboši и их альбом Louvre. Своих позиций по части популярности не сдают, как показывает жизнь, ни джаз, ни классическая музыка: награду за свой джазовый альбом получила Дорота Барова, в категории «Классика» выиграла композиция Чешской филармонии Bohuslav Martinů - What Men Live By, Symfonie č. 1. Лучшими рэп-исполнителями стали музыканты проекта Ty Nikdy (альбом Akta X).

Премия «Ангел» – награда Чешской музыкальной академии, которая существует с 1991 года. Среди номинантов – исполнители разных жанров и категорий. Победителей определяет Чешская музыкальная академия – специальное жюри из знатоков современной чешской музыке. В этом году в голосовании участвовало более 350 членов академии. Призовые статуэтки – фигурка ангела с распростёртыми крыльями, играющего на свирели – были изготовлены по эскизу скульптора Ярослава Роны.