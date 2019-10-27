Пражский менестрель Карел Гашлер

Карел Гашлер был актером Национального театра, композитором, поэтом песенником, сценаристом и обладал еще целым рядом профессий. Его богемный характер не совмещался со строгим распорядком, царившим в Национальном театре, поэтому Гашлер был вынужден покинуть труппу. Позже он основал кабаре в известном зале «Люцерна», которым, с небольшой паузой, руководил с 1910 по 1926 год.

Большинство песен Карела Гашлера вдохновлены Прагой.

Самые популярные – «По старой замковой лестнице», «На императорском лугу стоят тополя», а самой известной до наших дней остается песня «Эта наша песня чешская».

«Наши песни, как жемчужины. Наша чешская песня прекрасна, как на лугу цветок. Если наша песня умолкнет, то нас тоже не станет», – поет в ней Карел Гашлер.

Как утверждали современники, Карел Гашлер был сильно возмущен чужими песнями, наводнившими Прагу в начале XX столетия. Высмеивал отсутствие юмора, убогие рифмы и тяжеловесные переводы венских шлягеров. Он постоянно напоминал, что Прага заслуживает своих собственных, пражских песен.

В буржуазном обществе, отличавшемся большой степенью снобизма, народный характер искусства Карела Гашлера не всегда приходился по вкусу. В одной из песенок, которую знала вся Прага, говорилось: «У меня есть девчонка от «Одколка», у нее глаза как синька». Одколек – было имя самого известного, после Первой мировой войны, пражского пекаря, который посчитал, что такие слова унижают достоинство его фирмы, и подал на Гашлера жалобу в суд. Но находились и другие, которые благодаря имени Карела Гашлера избежали краха. За вознаграждение Гашлер позволил использовать свое имя для рекламы и дела фирмы пошли в гору.

При наступлении Гитлера на Европу Карел Гашлер сочинял антинацистские сатирические песенки. Этого автору не простили. В 1941 году Карел Гашлер погиб в концлагере Маутхаузен.