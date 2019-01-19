Pokáč – чешский наивный поп-фолк

Пластинка стала настоящим хитом среди чешской молодежи, обеспечив исполнителя активной гастрольной деятельностью на территории Чехии и Словакии. Наиболее близким ориентиром для русскоязычного слушателя может послужить сравнение Яна Покорного со знаменитым российским юмористом и певцом Семеном Слепаковым. Также как и Слепаков, Покач не обладает какими-то невероятными вокальными и композиторскими данными. Вместо этого Ян Покорный предлагает своему слушателю легкий, непринужденный гитарный поп-фолк с текстами полными юмора и озорства. Из под пера Яна Покорного выходят ироничные рассуждения на всяческие бытовые темы: «у фермеров овощи лучше, чем в магазине», «дипломные работы в университетах состоят из плагиата», «чехи не владеют иностранными языками», а жизнь это «горько-сладкая комедия», лирический герой в которой умирает еще до показа вступительных титров.

Все это звучит невероятно просто и непритязательно, но главное здесь посыл. Мастерство Яна Покорного заключается в том, чтобы не дать слушателю понять, до конца ли серьезен автор в своем беспокойстве об отсутствии чешских буфетов в арабских странах или просто дурачится.

При этом Покач затрагивает порой серьезные социальные вопросы, однако, за мастерством иронии автора иной раз не удается понять, где заканчивается шутка и начинается реальное отношение певца к проблеме. Впрочем, данный фактор в рамках творчества Яна Покорного является скорее достоинством, нежели недостатком.