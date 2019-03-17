Певица Вера Била – захватывающая a неуправляемая

Примерно пятнадцать лет Вера Била не выступала перед большой аудиторией, концерты давала редко. На 65 году своей жизни талантливая исполнительница задумала грандиозное возвращение на сцену, собиралась в концертный тур по Чехии в середине нынешнего марта. Вместе с музыкантами Яном Бендигом и Mиланом Крокой записала клип, который должен был стать предвестником ее музыкального воскрешения. Ночью в понедельник была привезена в больницу Пльзеня в критическом состоянии. Спасти ее врачам не удалось. Пo информации портала Romea.cz, причиной летального исхода певицы стал инфаркт.

Родилась 22 мая 1954 в Рокицанах в музыкальной семьей Гиней. Поначалу пела на семейных торжествах и свадьбах с ансамблем цымбал, возглавляемого ее отцом Каролом Гиней. Широкой публике ее открыла певица Зузана Наварова. Благодаря ей и чешско-французскому менеджеру Сметане Била вместе с «Кале» примкнула к плеяде ярких звезд этнической музыки.

Ей рукоплескали во Франции и на международных смотрах цыганской культуры, приглашали переехать в Канаду. Однако она осталась верной Рокицанам. Будучи родом из музыкальной семьи, Вера знала множество песен. Многие из них сама сочиняя, она писала легко и, смеясь, говорила: «У меня их столько, что хоть раздавай». Серьезно заявила о своем творческом потенциале в 1995 году, выпустив в свет компакт-диск «Ром-поп». Не избегала показывать жизнь цыган, по сущности, в гетто, в своем собственном мире, с собственными правилами, существующих как бы по ту сторону упорядоченной чешской жизни. Пела об отстраненном и зачастую даже расистском отношении чехов к представителям этого меньшинства.

Шесть лет назад потеряв сначала мужа, а вскоре и сына, Вера Била в последние годы страдала от одиночества. А также от долгов, на собственном опыте убедившись в страшной силе игровой зависимости. О ее характере говорили как об упрямом и требовательном. Певице был посвящен документальный фильм-портрет «Черно-белая в цвете».

«Это был один из самых ярких талантов в нашей стране, причем не только среди цыган. Под руководством менеджера Сметаны началась ее стремительная карьера, однако ее это не очень волновало. У нее были все предпосылки для того, чтобы состояться на сцене, кроме таких качеств как трудолюбие и надежность»,

– отметил музыкальный критик Иржи Черны.

«Последняя надежда»

Большой потерей ранний уход Билой из жизни считает руководитель фестиваля Colours of Ostrava, ставшего традиционным, Злата Голушова: «Захватывающая a неуправляемая певица, которая входит в число самых успешных наших исполнителей. Билеты на ее концерты, проходившие на всемирно известных мировых площадках, в том числе в «Олимпии», быстро расходились. Нам не удалось обеспечить ее выступление на фестивале Colours, и осадок от этого у меня всегда останется».

Режиссер Давид Вондрачек снял о Вере Билой ленту «Последняя надежда», документирующие последние два года ее жизни, потерю самых близких людей,уход певицы из Kale. Она все же верила в то, что сможет продолжить свой путь в мире музыки. Песня «Mek som adaj», что в переводе значит «Я еще здесь», как поясняла певица, это «рассказ о том, как страстно она жаждет возвращения на сцену».