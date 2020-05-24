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Песни о любви братьев Недведов

Антон Каймаков
24-05-2020
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Фолк, как жанр современной музыки, мало соприкасается с народной музыкой в её классическом виде. Современный фолк представляет собой продукт, автором которого является конкретный человек или группа людей, вдохновленные коллективным творчеством людей прошлого. В своём нынешнем виде фолк – это сплав народной музыки с музыкой популярной.

Братья Ян и Франтишек Недведы, фото: 6PБратья Ян и Франтишек Недведы, фото: 6P

Братья Ян и Франтишек Недведы относятся к группе наиболее успешных фолк-исполнителей в Чешской Республике. Их популярность тяжело оспорить – в 1996 году музыкантам удалось собрать 70-тысячную аудиторию во время своего выступления на Страговском стадионе в Праге, переплюнув по количеству зрителей таких мастодонтов мировой музыкальной индустрии как «Guns N’ Roses», «AC/DC», «Rammstein», «Tool» и Оззи Осборна, чьи концерты также на этом легендарном стадионе.

Братья Ян и Франтишек Недведы выступали с множеством других музыкантов в рамках таких групп как «Brontosaury» и «Spirituál kvintet». В числе издателей альбомов Яна и Франтишека такие гиганты индустрии, как «Sony Music» и «Universal». Музыка Яна и Франтишека Недведов, а в первую очередь речь идет о песнях о любви, представляет собой сочетание фолка и музыки в стиле чешского «трампинга» - аналога американской кантри-музыки, переосмысленной чешскими исполнителями добавлением народных мотивов и исполненной на чешском языке.

Антон Каймаков
24-05-2020
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