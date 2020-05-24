Песни о любви братьев Недведов

Братья Ян и Франтишек Недведы относятся к группе наиболее успешных фолк-исполнителей в Чешской Республике. Их популярность тяжело оспорить – в 1996 году музыкантам удалось собрать 70-тысячную аудиторию во время своего выступления на Страговском стадионе в Праге, переплюнув по количеству зрителей таких мастодонтов мировой музыкальной индустрии как «Guns N’ Roses», «AC/DC», «Rammstein», «Tool» и Оззи Осборна, чьи концерты также на этом легендарном стадионе.

Братья Ян и Франтишек Недведы выступали с множеством других музыкантов в рамках таких групп как «Brontosaury» и «Spirituál kvintet». В числе издателей альбомов Яна и Франтишека такие гиганты индустрии, как «Sony Music» и «Universal». Музыка Яна и Франтишека Недведов, а в первую очередь речь идет о песнях о любви, представляет собой сочетание фолка и музыки в стиле чешского «трампинга» - аналога американской кантри-музыки, переосмысленной чешскими исполнителями добавлением народных мотивов и исполненной на чешском языке.