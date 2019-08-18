Песни, дважды ставшие хитами - легендарные кавер-версии на чешском

Эва Туречкова
18-08-2019
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Наверное, все мы через это прошли. Все мы когда-то испытали чувство разочарования и растерянности, узнав, что наша любимая песенка, которую мы привыкли насвистывать, впервые была спета не «нашим», отечественным кумиром, а возникла еще намного раньше, на английском, итальянском, французском и даже русском языках…

Фото: Pixabay, Public Domain Фото: Pixabay, Public Domain Исполнение кавер-версий иностранных хитов было весьма популярно в Чехословакии 70-80-х гг. Со сцены звучали хиты авторов, чьи пластинки в то время купить в стране было невозможно. Правда, слова не соответствовали, да и мелодия подчас тоже.

Вряд ли можно среди популярных исполнителей поп-музыки (и не только) того времени найти хотя бы одного певца или певицу, кто не прибег бы к исполнению кавер-версии зарубежного хита.

Пестрил ими репертуар таких звезд, как Карел Готт, Гелена Вондрачкова, Гана Загорова, Вера Шпинарова, Марие Роттрова, Павел Бобек и многих других.

Впрочем, ремейки западных хитов продолжали и продолжают появляться и на чешской сцене, по-своему внося вклад в популяризацию и менее известных исполнителей чем Elton John и групп Abba, The Beatles, Smokie и многих других. В нашей сегодняшней программе мы подготовили для Вас подборку легендарных кавер-версий чехословацкой и чешской музыкальной сцены.

Эва Туречкова
18-08-2019
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