От «Пропуска в ад» к «Цунами». «Дикий Билл» в поисках правды

Фолк-рок-группа была создана в столичном пригороде Увалы Вацлавом Благой в 1998 году и с тех пор порадовала своих поклонников изданием 13 студийных альбомов, нескольких синглов и множеством видеоклипов. Divokej Bill исполняет рок, вобравший в себя элементы фолка, кантри, рока и панка. Сам основатель и автор большинства песен Вацлав Блага определяет стиль группы как «нечто среднее между кантри и биг-битом». Эпитет «дикий» в названии группы в первую очередь соотносим с началом ее становления и стремлением исполнителей выразить свой кипучий темперамент и бунтарский дух. Неслучайно и название первых двух альбомов Osm statečných («Восьмерка храбрых») и Propustka do pekel («Пропуск в ад»), как и юношеский максимализм и непокорность третьего CD «Святая правда». С течением времени манера исполнения группы стала более сдержанной и уравновешенной – к счастью, не в ущерб искренности.

Родственные души "уравнителей"

Членов «Дикого Билла» в свое время наверняка вдохновили поиски чешской группы Tři Sestry, основанной в 1985 году, или британской The Levellers, которая появилась в 1988 году и движется «по рельсам альтернативного рока и фолк-панка». The Levellers дал ряд концертов в Чехии и совершил совместный тур с нашим «горячим Биллом». В июле 2007 года они вместе выступили на фестивале Rock for People в Градец-Кралове. К слову, увальские музыканты стали также гостями самых первых градецких смотров, которые проходят до сих пор.

Первая песня из альбома Takovej pocit «Taкое чувство», давшая ему название, является, можно сказать, исповедью поколения, повзрослевшего в период «бархатной» революции и после нее. Группа входит в число самых востребованных в Чехии. Несмотря на то, что сегодня она выступает гораздо реже, примерно 50 раз за год, в отличие от минувшего десятилетия, когда «Билл» ежегодно давал около 200 концертов, публика с нетерпением ждет их появления на сцене. Ждет песен, которые заряжают их особой энергией.

Вы услышите песни из альбома Tsunami, который, кроме CD-варианта, также появился на традиционном виниле. А также песни Čmelák, Alkohol, Půl pátý ráno и другие.