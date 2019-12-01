Ольга Лоунова: «Музыка и я»

Чешской публике Лоунова известна, главным образом, благодаря своим ролям в кино, мюзиклах и телевизионных постановках. Талантливая темпераментная уроженка города Либерец снималась также в популярнейшей чешской комедии 2005 года «Роман для женщин», среди удачных певческих починов можно отметить хит, выпущенный вместе с Xindl X Láska v housce.

Лоунова выступает со сцены с начала 2000-х гг., она сотрудничала с музыкальными коллективами Modré houpačky, выступала солистом роковой группы Calathea, ездила на гастроли в Германию, Хорватию, Польшу. В Латвии на международном конкурсе Amberstar 2010 Лоунова победила с собственной песней «К высоте».

Ольга играет на пианино, гитаре и флейте. В нашей музыкальной программе на Radio Prague International мы предлагаем Вашему вниманию ее последний альбом с названием Hudba a já («Музыка и я»).