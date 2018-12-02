Новый диск Карла Готта

Антон Каймаков
02-12-2018
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Звездная карьера легенды чешской популярной музыки Карла Готта продолжается, хотя, казалось бы, певец в своей жизни уже достиг абсолютно всего, чего только мог пожелать. Общие тиражи выпущенных им и проданных альбомов превышают десятки миллионов экземпляров. В родной стране Карла Готта свыше сорока раз удостоили титула «Золотой (позже Чешский) соловей». Ему стоя аплодировали слушатели не только в знаменитом пражском зале «Люцерна», но и в нью-йоркском «Карнеги-холл», московском «Кремлевском дворце съездов» и в берлинском «Фридрихштадтпаласте».

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Карлу Готту удалось побороть онкологическое заболевание и после лечения не только вернуться на концертную сцену, но и в свои 79 лет записать новый альбом, который был выпущен в продажу в эти дни, причем не только как компакт-диск, но и в виде классической долгоиграющей виниловой пластинки.

Главная песня диска «Ta pravá», что можно перевести, как «Моя настоящая», это, по сути, взгляд на всю прожитую певцом жизнь.

Кроме абсолютно новой песни «Моя настоящая», для нового диска Карел Готт выбрал и свои любимые изначально английские и немецкие хиты, которые он уже давно намеривался включить в свой репертуар. К ним, например, относится песня «Lady in Red».

В нашей программе мы также вспомним самые известные Хиты Карла Готта. У каждого, вероятно, есть свое мнение по поводу того, какая из песен была лучшей – «Леди карнавал», «C'est la vie», «Где твое гнездо?» или какая-то еще из десятков иных, исполненных в разные годы легендарным чешским популярным исполнителем.

Антон Каймаков
02-12-2018
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