Ноты жизни свободного композитора Петра Маласека

Антон Каймаков
09-06-2019
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Чешский пианист и композитор Петр Маласек празднует в июне свое 55-летие. Выпускник пражского музыкального факультета предпочитает творить полностью самостоятельно, что ему удается.

Петр Маласек, фото: Tomáš Vodňanský, ČRoПетр Маласек, фото: Tomáš Vodňanský, ČRo Исключением в жизни «свободного художника» стали лишь 2000 и 2001 год, когда он преподавал в музыкальном училище. С 1990 года на протяжении длительного времени, вплоть до ее последнего выступления, Петр Маласек сотрудничал со знаменитой шансонье Ганой Гегеровой. В качестве аккомпаниатора Петр Маласек весьма часто выступает со звездами чешской эстрады, в том числе с Люцией Билой.

Однако главным для Петра Маласека остается сочинение музыки – для театра, кино и телевизионных постановок. За свое творчество на этой стезе в 2003 году композитор был номинирован на соискание национальной кинематографической премии «Чешский лев» за музыку к фильму «Ангельский лик». К числу последних творений композитора для кино стала музыка к комедии «Дьявольские поцелуи».

Антон Каймаков
09-06-2019
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