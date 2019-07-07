Музыка, вдохновленная славянской культурой

Родной край Леоша Яначека – север Моравии, городок Гуквальды, куда композитор любил возвращаться в поисках вдохновения. С Моравией связана практически вся жизнь композитора. Большую ее часть он провел в Брно, самом крупном городе этого региона. Здесь в 1904 году состоялась премьера самой успешной оперы Леоша Яначека «Её падчерица» («Енуфа», по драме Габриэлы Прайссовой). В этой самобытной и новаторской опере, наполненной эмоциональным напряжением, звучат именно моравские народные мелодии.

В мире Яначек прежде всего известен благодаря своим операм, вокально-оркестровому произведению «Глаголическая месса», «Симфониетте» и прекрасным струнным квартетам.

Особую любовь Леош Яначек испытывал также к русской культуре. Ряд произведений композитора вдохновлен именно русскими литературными произведениями, например – Сказка для виолончели и фортепиано, по мотивам произведения Жуковского «Сказка о царе Берендее», струнный квартет «Крейцерова соната» по повести Толстого, оперы «Катя Кабанова», написанная под впечатлением от пьесы Островского «Гроза» и «Записки из Мертвого дома» по повести Достоевского.