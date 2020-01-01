Музыка-2020: любовь, танцы, мечты и просто жизнь

1. Начнём мы его композицией «Канарейки в клетках» коллектива «Mňága a Žďorp» - как всегда у этих ребят, это простая история из жизни и, конечно же, она – о любви.

2. Прямая ли дорога или с неожиданными поворотами – всё это жизнь, которая порой приводит нас не совсем туда, куда мы собирались. Главное на этих «американских» горках не потерять самое главное – близкого человека. Об этом песня Марека Зтрацены «Наши дороги».

3. Следующая композиция, которую мы с вами услышим, снова о любви – только на этот раз о её непостоянстве и о неизбежности конца романтических чувств. «Что-то кончается, а что-то начинается» - в эфире группа CHINASKI с песней «Любовь и данные».

4. Что бывает после десяти лет супружеской жизни? О реалиях, весёлых и грустных, поёт группа «RYBIČKY48».

5. Зимой особенно хочется верить в то, что чудеса существуют. Вы в них верите? Если нет, то следующая композиция убедит вас в обратном. Группа «Slza» с композицией «Даже поток воды» - уже в эфире.

6. За что мы так любим зимние праздники? Не только за возможность отдохнуть и вкусно покушать (что уж скрывать, верно?), но и за шанс наконец, вырваться из круговорота будней и приехать домой, обнять близких. Везде хорошо, но дома всегда лучше – считает группа Мирай (MIRAI). Давайте же вернёмся мысленно в тёплые воспоминания детства, пока будем слушать его песню «Hometown».

7. Вы уже видели добрую комедию «Последняя аристократка», которая за месяц до Рождества появилась в чешских кинотеатрах? Композиция, которую мы сейчас с вами услышим, была написана специально для неё. «И проклятие может в итоге обернуться счастьем» - а в вашей жизни такое случалось? Слушаем группу NO NAME – они уверены, что всё, что ни делается – к лучшему.

8. Молодой певец, который стабильно оказывается в первых строчках хит-парадов с каждой новой композицией, звезда Евровидения 2018 – вы уже догадались, что речь о Миколасе Йозефе. В эфире его песня Lie To Me – слушаем и танцуем, конечно!

Дорогие радиослушатели, на этом мы завершаем наш музыкальный хит-парад. Оставайтесь с нами в новом году – слушайте Radio Prague International!