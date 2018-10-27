Моя Родина, или Куда устремляется Влтава

Мелодии шести симфонических поэм Бедржиха Сметаны под общим названием «Моя Родина» в Чехии знают и стар, и млад, хотя названия могут и перепутать. Цикл занимает почетное место в чешской музыкальной литературе и достоин упоминания в преддверии государственного праздника; 28 октября отмечается образование Чехословакии. Первые две поэмы, которые входят в знаковый цикл – «Вышеград» и «Влтава», родились осенью 1874 года. Мелодия Влтавы, каждая капелька которой устремляется в даль, чтобы раствориться в Лабе (Эльбе), не только стала в Чехии неофициальным гимном, но и легла в основу гимна Израиля.
Идея увековечить самую длинную чешскую реку, вдохновлявшую многих чешских писателей и живописцев, появилась у родоначальника чешской национальной музыки в 1867 году, сообщают некоторые биографы. Сметана побывал вместе с друзьями у истоков Влтавы, что позже выльется в его дневниковую запись о Святоянских стремнинах неподалеку от Праги и найдет отражение в упомянутой поэме и ее эпизоде «Святоянские пороги». Однако его творческим планам было суждено материализоваться лишь после завершения работы над операми «Либуше» и «Две вдовы». После того, как чешский классик, так же как и Бетховен, полностью оглох.
Существует целый ряд чешских трактовок этого выдающегося сочинения – Талиха, Анчерла, Нойманна, Сметачека. Последняя наиболее близка пониманию чешского дирижера Томаша Нетопила, приглашенного в этом году в качестве дирижера на открытие международного фестиваля «Пражская весна». По традиции, возникшей еще в 1950-e годы, фестиваль открывается циклом этих симфонических поэм. Нетопил полагает, что трактовка Вацлава Сметачека наиболее соотносима с природой этой музыки и «позволяет в большей мере высказать то, что было в нее вложено, чем когда прибегают к искусственной патетизации «Моей Родины».
Вы услышите «Вышеград» и «Влтаву» в исполнении Чешского филармонического оркестра под руководством Вацлава Талиха. По мнению режиссера Мартина Суханека, стремившегося портретировать этого дирижера в своей документальной ленте, Талих был весьма чувствительным и тонким человеком, который боролся сам с собой. «Его профессия требовала, чтобы он выступал как очень сильная, уверенная в себе личность. С одной стороны он должен был чувствовать огромный прилив эмоций, переживать широкую шкалу чувств, а с другой стороны – стоять перед оркестром … и подчинить себе сто человек. Он должен был объединять в себе огромную силу и нежность», – полагает Суханек, снявший, помимо прочего, также фильмы о Сметане – Ecce homo – Bedřich Smetana (2004), Дворжаке – Antonín Dvořák – Deo Gratias (2001), Кубелике – Legenda jménem Kubelík, оперном фестивале Operní festival Valtice, 1992.
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