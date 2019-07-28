Михаэл Коцаб – музыкант, договорившийся о выводе советских войск

Сыну опального евангелического пастора, родившемуся в Праге в 1954 году, самой судьбой было предопределено стать диссидентом и андеграундным музыкантом.

После начала «бархатной» революции, в ноябре 1989 года, Михаэл Коцаб вместе с Вацлавом Гавелом вошел в руководство движения «Гражданский форум» – локомотива политических преобразований, стал беспартийным депутатом Федерального собрания.

Свое место в современной чешской истории Михаэл Коцаб занял после успешных переговоров с командованием Центральной группы советских войск, дислоцированной в ЧССР. Парламентская комиссия, которую возглавлял Коцаб, смогла заручиться обещанием, что советский воинский контингент не станет вмешиваться во внутриполитические процессы в стране.

Последний командующий Центральной группой войск в Чехословакии генерал-полковник Э. А. Воробьев в интервью журналисту Йозефу Паздерке рассказывал: «Я запомнил Михаэла Коцаба. Мы с тех пор несколько раз встречались, и, думаю, мы с ним друзья. Переговоры были тяжелые, в первые месяцы все держались строго и сдержанно. Но постепенно мы нашли общий язык, и дело пошло. Коцаб даже пригласил меня на свой пражский концерт. Я знал, что он музыкант, но это приглашение меня удивило. Это было впечатляюще. Коцаб меня ждал и провел вперед, на почетное место. Такую музыку я обычно не слушаю, но было интересно. Чехословацкая молодежь была в восторге, и я понял, что Коцаб в своей стране очень популярен».

Когда 30 марта 1991 года последний советский солдат покинул территорию Чехословакии, Михаэл сложил с себя полномочия. В 1992 году вместе с известным журналистом Павлом Тигридом он организовал петицию в поддержку права граждан Чехословакии принять решение о разделении страны на референдуме – инициаторы собрали более двух с половиной миллионов подписей.

До 2003 года Коцаб оставался советником президента Вацлава Гавела, а сегодня сотрудничает с его фондом и библиотекой. Еще раз ненадолго в политику он вернулся в 2009–2010 годы, заняв пост министра по защите прав человека и поддержке национальных меньшинств.

Музыка сопровождала Михаэла с самого детства – его мать мечтала, чтобы он научился играть на органе. Будущий рокер освоил фортепиано, исполнял классику и джаз, окончил консерваторию.

В 1977 году он основал легендарную рок-группу «Пражский выбор» (Pražský výběr), игравшую джаз-рок и нью-вейв, которая выпустила четыре студийных альбома: «Жажда» (Žízeň, 1978), «Выбор» (Výběr, 1987), «Пражский выбор» (Pražský výběr, 1988) и Běr (1997). С 1983 по 1986 годы выступления коллектива были запрещены властями.

В анналы чехословацкого диссидентского движения вошло выступление «Выбора» в 1988 году на фестивале «Дечинска котва», когда со сцены Коцаб обратился к зрителям со словами: «У каждой страны – то правительство, которое она заслуживает».

После распада первой группы на свет появился «Пражский выбор»-II. Особое место в творческой биографии Коцаба занимает музыка к экспериментальной ленте знаменитого режиссера Юрая Герца «Сорока в кулаке» (Straka v hrsti). Композиции, которые Михаэл Коцаб сочинил вместе с Михалом Павличеком в 1982 году, смогли выйти только в 1988-м, а сама лента пролежала на полке до 1991 года.

«Сорока в кулаке» (1983) была снята по мотивам пьесы XIV века «Знахарь, торгующий мазями» (Mastičkář), считающейся самой первой из дошедших до нас чешских пьес. Балаганное и жестокое действо, построенное на приключениях жемчужины, которая переходит из рук в руки, режиссер поместил в сюрреалистические декорации, напоминающие антураж «Кин-дза-дзы». Музыка «Пражского выбора» из этой ленты звучит в нашей сегодняшней программе.