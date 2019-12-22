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Мелодии из легендарной сказки «Три орешка для Золушки»

Антон Каймаков
22-12-2019
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Чешское Рождество немыслимо без киносказки «Три орешки для Золушки» режиссера Вацлава Ворличека, выпущенной на экраны в 1973 году. Кроме очаровательной Либуше Шафранковой, немедленно покоривших своим обаянием зрителей, и мастерства режиссера, успех волшебной сказке был предопределен еще и благодаря незабываемым мелодиям, написанными композитором Карелом Свободой.

Либуше Шафранкова, фото: ЧТЛибуше Шафранкова, фото: ЧТ

Сегодня мы вновь окунемся в чудесную атмосферу сказки, которую с удовольствием сморят дети и взрослые уже почти пятьдесят лет. Компакт-диск с музыкой из кинофильма «Три орешка для Золушки» бы записан Чешским национальным симфоническим оркестром, Оркестром Ладислава Штайдла, Вокальным ансамблем Лубомира Панка, дирежерами Яном Халупецким и Ладиславом Штайдлом, а также Карелом Готтом.

Фото: Studio Barrandov / DEFAФото: Studio Barrandov / DEFA Часть ленты «Три орешки для Золушки» снималась в ГДР. Визитной карточкой ленты стал барочный замок Морицбург, возвышающийся неподалеку от Дрездена. Немецкая твердыня исполняет в фильме роль королевской резиденции и появляется в сумерках или сквозь ветви деревьев. Зал замка, обтянутый черной кожей с золотом, показался Вацлаву Ворличеку слишком мрачным, «напоминающим могилу», поэтому сцены бала перенесли в другие декорации. Кстати, при съемках старались делать всего один дубль – ведь для картины использовалась дорогая цветная пленка...

Как у каждой культовой ленты, в истории создания «Трех орешков» есть и забавные страницы. Так, в Германии съемочная группа столкнулась с отсутствием снежного покрова. Поэтому пришлось использовать искусственный снег из перемолотых рыбных костей, который насыпали только туда, куда оператор направлял объектив камеры. Уже на второй день эти «консервы» испортились и начали источать отвратительный запах.

В Чехословакии, где снималась вторая часть фильма, тоже сначала снега было мало, и крыши в кадре посыпали гипсом, а искусственным снегом служил перемолотый полистирол. Потом, правда, снега нападало столько, что съемочная группа даже не могла добраться до намеченных в лесу мест. Но это все – просто забавные мелочи «фабрики иллюзий», которые не испортили финальный результат.

Антон Каймаков
22-12-2019
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