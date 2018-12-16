Мартин Ходур: рождественские песни и баллады

Мартину не только удалось стать победителем телевизионного состязания, но и получить эксклюзивный договор, предоставляющий ему возможность выйти на чешский и словацкий рынок, а также годовой контракт с телевидением на сумму 100 000 евро. Однако здесь есть один момент, выгодно отличающий Мартина Ходуру от многих других участников подобных телепроектов: он сумел воспользоваться предоставленной ему возможностью и действительно стал звездой.

В этом году Мартин Ходур в сотрудничестве с остравским филармоническим оркестром выпустил сборник рождественских песен и баллад.

Становление звезды

Мартин Ходур увлекся музыкой ещё в детстве. В возрасте трёх лет он начал посещать музыкальную школу, где его талант был замечен учителем Микулашем Дюркой. В 11 лет будущий певец проявил недюжинные музыкальные способности во владении флейтой, затем кларнетом, а позже гитарой и собственным голосом. Первый успех пришёл к Мартину Ходуру в 2003 году, когда в течение нескольких последующих лет он в составе группы «Robson» много выступал на различных фестивалях и конкурсах, а также несколько раз появлялся в телеэфире. В 2009 году музыкант стал победителем первого сезона музыкального конкурса «SuperStar», что серьезно подтолкнуло развитие его карьеры.

При этом, певец не гнался за популярными у молодежи музыкальными трендами, исполняя достаточно старомодную музыку в жанрах поп, джаз и шансон, что сделало его популярным среди людей среднего и старшего возраста.

Рождественские мотивы

Уже продолжительное время одним из заветных мечтаний Мартина Ходура была записать альбом с симфоническим оркестром: «Я давно стремился записать с симфоническим оркестром альбом, в котором можно было бы полномасштабно раскрыть его потенциал. Однако мне казалось, что в случае «классического поп-альбома» оркестр был бы ограничен жанровыми рамками. У поп-музыки есть специфические атрибуты. Диск с большим количеством симфонической музыки поп-альбомом назвать уже невозможно.

В свою очередь рождественский альбом по звучанию может быть разноплановым. Я очень люблю звучание большого симфонического оркестра, но «помпезные» поп-альбомы сейчас не в моде, а вот рождественская музыка обладает потенциалом для полноценной оркестровой аранжировки. С точки зрения музыканта это очень интересно».

На воплощение своей мечты Мартин Ходур потратил около двух лет напряженной работы. Результатом стала запись, включающая в себя известные французские, британские, американские рождественские мелодии, а также богемские и моравские баллады. Аранжировку Мартин Ходур написал в сотрудничестве с оркестром «Остравской филармонии имени Леоша Яначека», состоящим из шестидесяти музыкантов. Диск получил название «Hallelujah», в честь одноименной композиции знаменитого канадского певца и поэта Леонарда Коэна.