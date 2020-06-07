Люцие Била: «Обо мне»

Последний альбом состоит из 13 песен, под которыми стоят звучные имена чешской авторской сцены: Мартин Срамек, Андрей Грушка, Катарина Кнехтова. Все синглы - о любви, счастье, жизни… Отбор проводился из четырех десятков произведений.

Автором двух первых синглов - «Я люблю жизнь» и «Потому что» (возникшего в качестве подарка ко дню рождения нынешнего партнера Люции Билой) – стал Марек Зтрацены. Клип к песне в сети YouTube видели уже более миллиона человек.

Талант Люции Билой, настоящее имя которой Гана Занякова, открыл в 80-е годы Петр Ханниг. Именно он является «отцом» звездного псевдонима. Сразу первые песни певицы стали хитами. Последовали многочисленные роли в успешных мюзиклах, ряд сольных альбомов. Вместе с Исполнительница также два года доминировала хэви-метал и трэш-метал группе Arakain, с которой периодически выступает до сих пор.

Ступив на сольный путь, Люцие «смягчила стиль» и на долгие годы прочно заняла место королевы чешской поп сцены.