Летний «Литомышль Сметаны» – богатая палитра звуковых мерцаний

Творец-патриот

Для своих опер Сметана выбирал чешские либо «чехофицированные» сюжеты. Единственным исключением является последняя опера «Виола», к работе над которой он возвращался несколько раз, но так ее и не завершил. Оперным постановкам в нынешней фестивальной программе отведено особое место. Упомянем хотя бы о таких операх как «Легенды о Марии», это довоенное сочинение Богуслава Мартину ,«Леди Макбет Мценского уезда» Дмитрия Шостаковича, оперном цикле «Триптих» Джакомо Пуччини из трех одноактных опер.

К слову, те, кто хотел, но не смог попасть на концерт-открытие фестиваля, могли бесплатно приобщиться к его радостной атмосфере на большом светодиодном экране, находясь в замковых садах

Фестиваль разменял седьмой десяток

Смотр отметил в прошлом году 60-летний юбилей. В этом году, разменяв свой седьмой десяток, он, как отмечают органиыаторы, "по-прежнему полон жизненных сил и творческих замыслов", о которых мы расскажем на следующей неделе.

25 дней фестиваля, 43 концерта, множество сопроводительных мероприятий. На многих из них можно побывать бесплатно, что превращает город на несколько дней в открытую музыкальную шкатулку. Главная программа будет представлена на сцене замка, где прозвучат не только оперы. После десятилетнего перерыва в Литомышле выступит известная чешская меццо-сопрано Магдалена Кожена. Среди гостей фестиваля - Большой симфонический оркестр имени П. И. Чайковского, российская оперная певица Ольга Перетятко, трубач Сергей Накаряков.

Прежде чем представить вашему вниманию интервью с маэстро такого уровня как дирижер Владимир Федосеев, которое вы услышите на следующей неделе, оглянемся на фестиваль минувшего года.

В исполнении квартета им. Павла Гааса вы услышите автобиографический Струнный квартет Сметаны «Из моей жизни», по поводу написания которого композитор признался: «Я хотел передать бег своей жизни». И в этом произведении, как и во многих других, он выступает как творец-патриот.

Завершится фестиваль 7 июля.