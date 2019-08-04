Ленка Дусилова. Петь и помогать

Для своего проекта «MONUMENT/UM» Ленка Дусилова и Aeldryn выбрали четыре нуждающихся в восстановлении объекта: Собор Благовещения Богородицы в Верхнем Виткове, Верхнюю крепость Hauenštejn в Острове-на-Огрже, «Яблочный курорт» в городе Яблонец-над-Нисой и фабрику «Темный дол» в Верхнем Маршове.

Артистическую карьеру Ленка Дусилова начала в десятилетнем возрасте, исполнив на фольклорном фестивале сочиненную ей песню на стихи поэта Иржи Волкера. Будущая звезда также пела в знаменитом в Чехии хоре Bambini di Praga. В 1991 году певица выступала с пражской рок-группой «Солнышко», потом основала группу «Рот» (Pusa), весьма успешной была ее работа с группой «Чехомор».

В 2000 году Ленка Дусилова стала лучшей певицей года, причем сразу дважды – получив премию «Ангел» и заняв соответсвующую позицию в рейтинге музыкального журнала Report. Далее ее карьера шла только вверх. Сегодня на счету Ленки Дусиловой уже девять сольных альбомов и еще двенадцать смешанных дисков, записанных в сотрудничестве с различными музыкальными группами.