Легенды чешского арт-рока возвращаются!

Однако подобная шаблонность многими слушателями воспринимается прохладно, так как музыка, которая не удивляет, может быстро наскучить. На выручку притязательным меломанам приходят экспериментальные музыкальные жанры, такие как джаз, авангард и арт-рок. О последнем хочется поговорить чуть подробнее.

Считается, что арт-рок появился в 60-е годы прошлого столетия. Приставка «арт» подразумевает стремление музыкантов выйти за рамки устоявшихся канонов звучания, экспериментировать с форматом и стилем, но главное – создавать музыку, которая будет способна не просто развлечь своего слушателя, но и приблизиться к статусу произведения искусства. Из наиболее известных представителей арт-рока можно выделить такие группы как «King Crimson», David Bowie, «Radiohead», некоторые альбомы группы «Pink Floyd», российскую группу «Пикник» и ещё множество исполнителей со всего света.

Архитекторы чешской авангардной сцены

В Чехии одним из самых ярких представителей арт-рока является группа «Dunaj». Коллектив был создан в городе Брно в 1986 году, усилиями вокалистов Ивы Биттовой и Йиржи Колшовского, гитаристов Йозефа Остржанского и Павла Рихтера, а также ударника Павла Файта, к которым в дальнейшем присоединились басист Владимир Вацлавек и некоторые другие музыканты. Все участники «Dunaj» расценивали группу как сайд-проект, так как уже были заняты творчеством в других коллективах. Однако прешедшая популярность заставила музыкантов сделать «Dunaj» своим основным коллективом.

Деятельность «Dunaj» является неотъемлемой частью развития экспериментальной рок-музыки в Чехии. Их важность, в частности, подчеркнул музыкальный критик Франсуа Кутюр, написавший в своем ревю на второй альбом группы под названием «Rosol», что «Dunaj» создали «чертежи для всей будущей авангардной рок-сцены в Чехии», чем указал на лидирующее место, занятое коллективом в своей нише.

Музыку «Dunaj» тяжело описать словами, так как песни очень разнообразны. Каждый альбом «Dunaj» – собрание экспериментальных рок-гимнов, звучание которых, как кажется, бросается из крайности в крайность. Критики упоминают группу «Dunaj» как представителей альтернативного рока, хотя данный термин, по сути, ничего не значит, ведь включает в себя огромное число коллективов сильно отличающихся друг от друга спецификой и звучанием. Можно сказать, что «Dunaj» является одной из тех групп, которые вряд ли оставят слушателя равнодушным к своему творчеству, так что лучше один раз послушать записи коллектива, чем сто раз услышать о нем.

Возвращение на сцену

Последним альбомом группы «Dunaj» на данный момент стала пластинка под названием «La La Lai», выпущенная в 1998 году. Тогда, деятельность группы была прекращена в связи со смертью фронтмена коллектива Йиржи Колшовского. Однако в 2015 году некоторые участники группы возобновили исполнение материала «Dunaj», а в 2018 было объявлено о е возвращении на сцену в составе Йозефа Остржанского, Владимира Вацлавека и Павла Коуделки. «Между нами проскочила искра, и группа решила возобновить свою деятельность» – написано на странице коллектива в Facebook. Трио занимается написанием нового материала, а также съемками документального фильма о самих себе, средства для которого были собраны с помощью краудфандинга.