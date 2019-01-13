Легенды чешского арт-рока возвращаются!

Известно, что современная популярная музыка построена на лекалах, устоявшихся многие десятилетия назад. Понятная и близкая слушателю лирика – чаще всего, это стихи о любви, простая структура, состоящая из мелодичных куплетов и западающего в память припева, и легкое, непринужденное звучание – вот секрет популярного радио-хита во все времена. При этом жанр музыкального произведения не играет особой роли: большинство популярных жанров, такие как рок, рэп, поп, соул – все имеют в своем «сердце» общую структуру.
Однако подобная шаблонность многими слушателями воспринимается прохладно, так как музыка, которая не удивляет, может быстро наскучить. На выручку притязательным меломанам приходят экспериментальные музыкальные жанры, такие как джаз, авангард и арт-рок. О последнем хочется поговорить чуть подробнее.
Считается, что арт-рок появился в 60-е годы прошлого столетия. Приставка «арт» подразумевает стремление музыкантов выйти за рамки устоявшихся канонов звучания, экспериментировать с форматом и стилем, но главное – создавать музыку, которая будет способна не просто развлечь своего слушателя, но и приблизиться к статусу произведения искусства. Из наиболее известных представителей арт-рока можно выделить такие группы как «King Crimson», David Bowie, «Radiohead», некоторые альбомы группы «Pink Floyd», российскую группу «Пикник» и ещё множество исполнителей со всего света.
В Чехии одним из самых ярких представителей арт-рока является группа «Dunaj». Коллектив был создан в городе Брно в 1986 году, усилиями вокалистов Ивы Биттовой и Йиржи Колшовского, гитаристов Йозефа Остржанского и Павла Рихтера, а также ударника Павла Файта, к которым в дальнейшем присоединились басист Владимир Вацлавек и некоторые другие музыканты. Все участники «Dunaj» расценивали группу как сайд-проект, так как уже были заняты творчеством в других коллективах. Однако прешедшая популярность заставила музыкантов сделать «Dunaj» своим основным коллективом.
Деятельность «Dunaj» является неотъемлемой частью развития экспериментальной рок-музыки в Чехии. Их важность, в частности, подчеркнул музыкальный критик Франсуа Кутюр, написавший в своем ревю на второй альбом группы под названием «Rosol», что «Dunaj» создали «чертежи для всей будущей авангардной рок-сцены в Чехии», чем указал на лидирующее место, занятое коллективом в своей нише.
Музыку «Dunaj» тяжело описать словами, так как песни очень разнообразны. Каждый альбом «Dunaj» – собрание экспериментальных рок-гимнов, звучание которых, как кажется, бросается из крайности в крайность. Критики упоминают группу «Dunaj» как представителей альтернативного рока, хотя данный термин, по сути, ничего не значит, ведь включает в себя огромное число коллективов сильно отличающихся друг от друга спецификой и звучанием. Можно сказать, что «Dunaj» является одной из тех групп, которые вряд ли оставят слушателя равнодушным к своему творчеству, так что лучше один раз послушать записи коллектива, чем сто раз услышать о нем.
Последним альбомом группы «Dunaj» на данный момент стала пластинка под названием «La La Lai», выпущенная в 1998 году. Тогда, деятельность группы была прекращена в связи со смертью фронтмена коллектива Йиржи Колшовского. Однако в 2015 году некоторые участники группы возобновили исполнение материала «Dunaj», а в 2018 было объявлено о е возвращении на сцену в составе Йозефа Остржанского, Владимира Вацлавека и Павла Коуделки. «Между нами проскочила искра, и группа решила возобновить свою деятельность» – написано на странице коллектива в Facebook. Трио занимается написанием нового материала, а также съемками документального фильма о самих себе, средства для которого были собраны с помощью краудфандинга.