Легендарный гитарист Андршт: более полувека в джазе

Первую свою гитару талантливый парень купил, когда ему было 14 лет. Желание посвятить себя музыке, причем учился Любош всему сам, оказалось сильнее уговоров близких продолжить обучение в Средней промышленной школе машиностроения. Вначале он освоил трэмпский репертуар – это музыка под гитару у костра. Ветераны сего движения до сих пор устраивают фестивали трэмпской музыки. Потом услышал по радио исполнителей блюза из Нового Орлеана. Негритянская музыка его приворожила.

«Тогда в свет вышла пластинка под названием Hudba černého lidu («Музыка черного народа»). По радио транслировали некоторые вещи и рассказывали об этой музыке. Это был именно тот момент, когда я сказал себе, что хочу научиться – хотя бы совсем немного – играть так, как играют они»,

– так два года назад Любош вспоминал начало своего музыкального пути. Самостоятельно освоив гитарные азы, стал выступать с рок-группой.

Есть город такой ...

В 1968 основал трио Blues Company Ltd., а по прошествии двух лет начал играть с рок-группой Mихала Прокопа Framus Five, записав с ним свой первый студийный альбом Město ER (Город ER ), который окажется востребованным много лет спустя. Это и катапультировало Андршта в состав джаз-рок-группы Jazz Q Maртина Кратохвила, с которой он гастролировал на джазовых фестивалях во Франции и Финляндии в 1970-х.

Позже Андршт основал Energit. К группе примкнул Владимир Мишик, еще один ярчайший представитель из плеяды чешских блюзменов. С приходом Эмиля Виклицкого в 1974 году группа начала исполнять джаз-рок.

Блюз в промерзшей квартире

Aндршт до сих пор сохраняет верность идеалу нравственной и творческой свободы. В годы социалистической Чехословакии он сталкивался с запретом на сценическую деятельность. Зарабатывал ли он на жизнь чем-либо, кроме музыки?

"Нет, не зарабатывал. Я либо играл, либо терпел лишения. Однажды случилось так, что я не выступал целый год, платить по счетам было нечем. В квартире у меня отключили электричество, телефон, а все равно продолжать играть, и больше ничего не делал. Это жизнь наизнанку. Парадокс заключается в том, что когда я был молод и полон энергии, то мне зачастую не удавалось выступать, а сейчас я, наоборот, играю много".

На чемоданах

После 1989 года Андршт мог беспрепятственно выступать. В 1992 восстановил свой Andršt Blues Band. Играл с королем блюза Би Би Кингом в злинском клубе Golem, Полом Джонсом, Даной Джилеспи и с афро-американской блюзовой певицей и пианисткой Кэти Уэбстер – она умерла в сентябре 1999 года в Лиг-Сити. Вместе с Мартой Кубишовой выступал более чем 60 раз, вместе они записали альбом Někdy si zpívám («Я иногда пою»). Часто давал концерты за рубежом – Польше, Франции, России, Японии, Алжире, Турции, Финляндии, Гонконге и на Кубе. Заокеанская публика горячо аплодировала трио, когда Андршт пять лет назад вместе с земляками Михалом Прокопом и Яном Грубым показали класс на фестивале Chicago Blues.

Последние из записанных им альбомов – One Man Blues (2013), Město ER (Supraphon, 2016), Times Arrow Luboš Andršt & ENERGIT (Supraphon, 2017).