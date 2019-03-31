Легенда чешского фолк-рока Зузана Михнова празднует 70-летие

Заниматься музыкой сегодняшняя легенда чешского фолк-рока начала в весьма раннем детстве. В 12 лет Зузана Михнова пела в хоре, а чуть позже начала выступать с танцевальным оркестром, а потом и с рок-группой «Hellmen».

Коллектив «Marsyas», с которым в первую очередь сегодня связывают имя Зузаны Михновой, был создан в 1973 году и до сих пор радует публику своим творчеством. Первый альбом группа выпустила уже в 1977 году.

Однако имя Зузаны Михновой связано не только с упомянутой рок-группой. Например, в 1986 году ей был выпущен также свой собственный альбом.

Писала автор песни также и для других исполнителей, например, для Гелены Вондрачковой. Освоила Зузана Михнова также и профессию актрисы, снявшись в нескольких чешских фильмах.