Легенда чешского фолк-рока Зузана Михнова празднует 70-летие

Многогранная личность чехословацкой и чешской музыкальной сцены – поэт-песенник, композитор и вокалистка Зузана Михнова родилась в Иглаве в 1949 году. Ее знак зодиака – «Овен». Вполне возможно, что в этом случае звезды действительно оказали свое влияние на формирование человеческого характера. Доказательством этого может служить упорство, которое, шагая по музыкальной стезе, проявляла Зузана Михнова в различных жизненных ситуациях.
Заниматься музыкой сегодняшняя легенда чешского фолк-рока начала в весьма раннем детстве. В 12 лет Зузана Михнова пела в хоре, а чуть позже начала выступать с танцевальным оркестром, а потом и с рок-группой «Hellmen».
Коллектив «Marsyas», с которым в первую очередь сегодня связывают имя Зузаны Михновой, был создан в 1973 году и до сих пор радует публику своим творчеством. Первый альбом группа выпустила уже в 1977 году.
Однако имя Зузаны Михновой связано не только с упомянутой рок-группой. Например, в 1986 году ей был выпущен также свой собственный альбом.
Писала автор песни также и для других исполнителей, например, для Гелены Вондрачковой. Освоила Зузана Михнова также и профессию актрисы, снявшись в нескольких чешских фильмах.