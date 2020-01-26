Король маршей – Юлиус Эрнст Вильгельм Фучик

Это, пожалуй, самый известный марш в мире. Но немногие, кроме экспертов из мира музыки, знают, что это произведение написал Юлиус Фучик. А точнее, Юлиус Эрнст Вильгельм Фучик. Его связывали родственные отношения с автором всемирно известного «Репортажа с петлей на шее» — дядя и племянник, однако доподлинно неизвестно, нравился ли молодому Юлиусу Фучику, начинающему журналисту, известный марш его дяди. Зато пламенным поклонником творчества композитора был немецкий император Вильгельм II. «Марш» полюбился ему настолько, что император настаивал, чтобы он звучал каждый раз в честь его прибытия. И неважно, приезжал ли император на курорт или в военный порт для спуска на воду нового корабля.

Если присмотреться к форме этого произведения, то станет ясно, насколько она необычна — это простая двухчастная форма без рефрена и повторений, то есть безрепризная форма AB. Слушатель невольно ждет повторения первой хроматической части, однако этого не произойдет.

Юлиус Эрнст Вильгельм Фучик был известным военным дирижером и отличным музыкантом. Он получил прекрасное музыкальное образование, с 13 лет учился в Пражской консерватории в классе Антонина Дворжака. Его одноклассниками были Йозеф Сук и Оскар Недбал. Во время службы в армии большую часть времени он провел в качестве скрипача и фаготиста в военном оркестре. Однако и после окончания обязательной службы он остался в армии: был дирижером военного оркестра 86-го пехотного полка в Будапеште.

До начала Первой мировой войны он покинул военный оркестр и отправился в Берлин, где основал собственное музыкальное издательство и музыкальный коллектив под названием «Оркестр пражских артистов» (Orchestr pražských umělců), который исполнял для берлинцев чешскую классику: произведения Сметаны и Дворжака. Оркестр выступал каждый день в огромном зале для десяти тысяч зрителей, что сегодня кажется практически нереальным. К сожалению, Юлиус Эрнст Вильгельм Фучик умер очень рано, ему было всего сорок четыре года. Похоронен он в Праге на кладбище Винограды.

Как композитор он думал прежде всего о военных оркестрах, писал для них и танцевальные, и концертные произведения. Интересно, что в те годы в военных оркестрах были также струнные инструменты, чтобы они могли выступать в качестве симфонических коллективов. Когда слушаешь некоторые произведения Юлиуса Фучика, например, вальсы, в исполнении симфонического оркестра, становится ясно, что он был учеником Дворжака.

Итак, как мы только что убедились, «штраусовский вальс» мог написать не только Штраус. Тот, который мы прослушали сейчас, называется «Пламень любви» — это практически совершенно неизвестное произведение. Звучит он немного «по-дворжаковски», однако его автором является его ученик, Юлиус Эрнст Вильгельм Фучик. Вальс исполнил оркестр Чешской филармонии, который часто играет его произведения. В первую очередь, это заслуга дирижера Вацлава Неймана, добившегося того, чтобы музыка Фучика звучала и в Рудольфинуме.

Большую часть произведений Фучика составляют композиции для военных оркестров, поэтому его иногда называют «чешский Суза» — в честь всемирно известного военного дирижера Джона Филипа Суза, а также «чешский король маршей». Он был очень плодовитым автором: создал более трехсот маршей, полек и вальсов. Некоторые из его сочинений активно исполняются и по сей день, особенно «Выход гладиаторов», «Флорентийский марш», а также полька «Старый ворчун».

Цикл «Хиты классической музыки» создавался на основе проекта Лукаша Гурника и Богуслава Витека «Хиты тысячелетия», выходившего в эфир на волнах станции «Чешское Радио – Влтава».