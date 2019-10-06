Карелу Готту посвящается…

Недавно отпраздновавший восьмой десяток, Готт в честь круглой даты записал вместе с симфоническим оркестром «Чешского Радио» новую версию хита «Иди за счастьем».

«Эта песня Карела Свободы отражает мой собственный жизненный путь «за счастьем». Надеюсь, услышав ее в сопровождении симфонического оркестра, вы поймете, насколько пестрым и преисполненным незабываемыми моментами он был», - сказал Готт после завершения записи в концертной студии «Чешского Радио».

Кроме песни «Иди за счастьем» в нашей музыкальной программе звучат интернациональные хиты Карела Готта. Певец, имевший привычку в ходе зарубежных турне потешить местную публику на ее родном языке, ряд своих песен исполнил также на русском, английском, немецком, французском и других языках.