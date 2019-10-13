Как понять друг друга с полуноты – уроки Ондржея Гавелки

«Водяной» – декаданс, эротизм и мистерия

«Водяной» снят по мотивам романа М.Урбана, завоевавшего в 2001 году национальную литературную премию Magnesia Literа в категории «Проза». Романтическая история любви с местом действия в чешской деревне XIX века. В душе местных жителей еще неизжито языческое понимание воли, как и древние обряды в период засухи, которые порицает деревенский священник.

В деревню после дальних странствий возвращается барон де Коза, человек немало повидавший, просвещенный, избегающий общения с местными жителями – на деле это водяной. Он влюбляется в дочь бурмистра Катынку, и она, кажется, готова ответить взаимностью на его чувства. Еще никогда прежде водяной так не сопротивлялся своей жестокой натуре, не страдал от внутренней борьбы зверя с человеком в себе … «Кинолента с элементами романтического стиля и мироощущения, декаданса, эротизма и мистерии» - так охарактеризовал свою работу сам режиссер.

Театр и кино

Театр и кино занимают в творческой биографии Гавелки важное место. Его документальная работа «Oригинальный пражский синкопический оркестр» была украшена «Серебряной розой» фестиваля телепрограмм в швейцарском Монтре в 1991 году. Он посвятил два документальных фильма чешской оперной диве Магдалене Коженой и написал кинопортрет замкового театра в Чешском Крумлове «Жемчужина барокко».

Ондржей Гавелка известен многочисленными ролями в кинофильмах: «Паноптикум города пражского», «Сатурнин», «Не всем принцессам замуж выходить», «Почтальонская сказка», «Краконош и лыжники» и многие другие, и деятельностью на оперном поприще. В 2004 году, например, на сцене Национального театра поставил оперу о победе чешских хоккеистов на Олимпийских играх в Нагано.

В течение почти двадцати лет являлся фронтманом Оригинального Пражского Синкопического Оркестра, позже основал собственное детище – джаз-бенд Ondřej Havelka a jeho Melody Makers, который существует до сих пор - вместе с Гавелкой сегодня выступают его сын и дочь.

Билеты на его концерты раскупаются мгновенно, музыканты Melody Makers, диапазон репертуара которого очень широк – мелодии, композиции, джазовые стандарты, песни межвоенной поры, – обладают чувством юмора и джазового плеча, артистистизмом. Они понимают друг друга с полуноты или по едва уловимым сигналам.