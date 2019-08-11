Йозеф Сук завершил эру великих чешских скрипачей XX века

Любимый цвет – цвет скрипки

Однажды Йозефа Сука спросили: «Какой цвет ваш любимый?». Он без замедления ответил: «Цвет скрипки».

Со скрипкой он подружился с шестилетнего возраста. Отец Й. Сука был инженером, владельцем сахарного завода и скрипачом-любителем. Всему, что помогло Йозефу Суку создать свой уникальный, глубокий и насыщенный стиль исполнения, его научил Ярослав Коциан. После смерти этого педагога в 1950 году он продолжил обучение у профессоров Пражского музыкального училища и уже тогда включил в свой репертуар произведение для скрипки и фортепиано прославленного Антонина Дворжака, которому приходился правнуком. Классик в свое время написал эту Сонатину соль мажор для своих детей, Отилки и Тоника.

В 1960 году Суку одолжили скрипку работы Антонио Страдивари 1710 года (Duc de Camposelice) из Государственной коллекции музыкальных инструментов – ее государству подарил чешский скрипач Ваша Пршигода (или Пржигода), о котором Артуро Тосканини сказал «И Паганини не сыграл бы лучше».

Год спустя Сук начинает без малого тридцатилетнюю сольную карьеру в качестве музыканта Чешской филармонии и представляет на суд слушателей единственный Скрипичный концерт Бетховена ре мажор – мерило виртуозности величайших скрипачей мира.

Впрочем,успешная карьера скрипача началась еще раньше, в 1954 году, с концерта в пражском Рудольфинуме. После дебюта в Британии и США в 1964 г. перед ним открылась возможность сотрудничества с лучшими оркестрами мира. Сук, к слову, также был приглашен как один из исполнителей из исполнителей концертной симфонии Моцарта в ленте Л. Висконти «Семейный портрет в интерьере».

«Не только потому, что у него была фантастические предки»

Стал основателем и бессменным участником Трио им. Сука – названо так в честь деда-композитора. Оно существовало на протяжении почти сорока лет, подарив самым взыскательным слушателям много незабываемых впечатлений. После «бархатной» революции основал Камерный оркестр, также имени композитора Йозефа Сука. Коллективом руководил на протяжении восьми лет до 2000 года.

Классическая и романтическая музыка преобладала в репертуаре Сука. Большое внимание он уделял и трактовке сочинений Богуслава Мартину, Леоша Яначека, а также Альбана Берга и Клода Дебюсси, за что был шестикратно награжден премиями Grand Prix du Disque.

«Лишь в последние годы мне удается интерпретировать деда и прадеда без страха»

В архиве «Чешского Радио» сохранилась запись интервью с Йозефом Суком 1968 года. Известного скрипичного виртуоза тогда спросили о том, легче ли ему даются интерпретации родственников – Дворжака и Сука, чем остальных композиторов?

«Это вопрос сложный. Композитор Йозеф Сук умер, когда мне не было шести. Я никогда не слышал, как он играет, и он, естественно, не мог оказать на формирование моих художественных принципов прямого личного влияния. Современники и друзья дедушки были ознакомлены с его взглядами гораздо лучше, чем я. Я также не слышал ни одной из лучших интерпретаций «Фантазии» Сука, среди которых, как я знаю, первое место присуждали трактовке Ондржичека. Свой подход к интерпретации Сука и Дворжака, я, таким образом, не унаследовал, а должен был сам создать его. Однако я чувствовал тем большую ответственность, поскольку речь шла о моем деде и прадеде.

Говоря совершенно откровенно, лишь в последние годы мне удается интерпретировать «Фантазию» Сука и «Концерт» Дворжака на сцене без той примеси страха вследствие чувства ответственности, который способен даже повредить непосредственности выражения. Музыка Сука и Дворжака мне необычайно близка, однако вряд ли кто-нибудь мог бы поставить на моей интерпретации печать достоверности передачи просто по причине моего родства с ними».

«В лице Йозефа Сука Чехия лишилась человека выдающегося таланта и высоких личных достоинств. В Чехии немного таких известных всему миру музыкантов, каким был Сук, и, конечно, отнюдь не только потому, что у него была фантастическая, можно сказать, родословная – правнук Антонина Дворжака и внук композитора Йозефа Сука. Он сам добился признания как скрипач и солист, поэтому для чешской музыки это большая потеря»,

– отметил в связи с кончиной этого мастера чешский скрипач Вацлав Гудечек.

Вы услышите в исполнении ушедшего из жизни в 2011 г. виртуоза «Песню любви» и другие произведения Й. Сука.