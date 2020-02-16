Йозеф Сук: «В новую жизнь»

Каждой армии нужен марш. Зачем? Разумеется, чтобы маршировать. В Москве на Красной площади и по сей день звучит марш Преображенского полка, основанного Петром I на заре XVIII века. Свои марши есть у шотландских полков, которые шли воевать под звуки волынок. В сопровождении марша Иоганна Готфрида Пифке «Прусская слава» проходят все военные парады в Германии. Под звуки марша любят выступать не только военные, но и спортсмены или артисты. Например, Новогодний концерт Венской филармонии под аплодисменты восхищенной публики по традиции заканчивается «Маршем Радецкого».

В Чехии также часто играли марши. Оставим в стороне победные произведения, которые звучали на 1 мая. Наверное, среди чехов больше всего маршей написал патриот, композитор и дирижер родом из Колина Франтишек Кмох. Но самый известный и самый популярный из всех чешских маршей — это «В новую жизнь», автором которого является Йозеф Сук. Он был известен не только в Чехии, но и за океаном — в 1932 году композитор был удостоен серебряной медали в Конкурсе искусств на X Олимпийских играх в Лос-Анджелесе. Кстати, золотая медаль в этой номинации тогда не была присуждена.

Мало кто знает, что на самом деле Йозеф Сук начал писать свой знаменитый марш намного раньше, и по первоначальному замыслу он должен был быть военным. Сразу после окончания Первой мировой войны, в 1919 году, под звуки этого марша чехословацкие солдаты должны были отправиться в Словакию охранять границы молодой республики от венгров. Все общество тогда активно обсуждало необходимость защищать государственные границы, и Йозеф Сук с энтузиазмом начал писать новый марш, «чтобы под звуки папиной музыки сыну было веселее маршировать» — сын композитора записался в добровольцы. Однако несколько недель спустя Йозеф Сук отложил работу над маршем.

Произведение Йозефа Сука вышло в свет намного позже, но сразу же покорило сердца слушателей. Поэтому неудивительно, что в начале тридцатых годов оно победило в музыкальном конкурсе Олимпийских игр в Лос-Анджелесе. Такова была особенность этого времени — кроме соревнований по спортивным дисциплинам, проходил также конкурс на лучшее спортивное музыкальное произведение. И в 1932 году лучшим был назван марш Йозефа Сука «В новую жизнь». К сожалению, в родной Чехословакии это произведение долгое время было под запретом из-за связи со спортивной организацией периода Первой республики «Сокол» — как и все, что было с ней хоть как-то связанно. А во времена независимой Чехословакии к маршу были также написаны слова, чтобы спортсмены могли еще и петь любимое произведение. В преддверии грядущей войны эта хоровая версия была очень популярна.

У нас есть запись этой версии марша. Произведение звучит экспрессивно, даже революционно, потому что записано было вскоре после ноября 1989 года: здесь слышен восторг тех дней, восторг «бархатной» революции. Дирижирует Владимир Валек.

Оптимистичные ноты, оптимистичные стихи о «соколе ясном», в которых отчетливо слышен вызов: «Услышь военный рожок!». В этом парадокс того времени. Из-за связи со спортивной организацией «Сокол» марш в эпоху социализма был запрещен, однако этот же текст использовался в коммунистических передовых маршах, в том числе и в произведении «Под красным знаменем».

С музыкальной точки зрения самой выразительной частью марша является его начало — звучные фанфары, которые буквально пронзают воздух. Те, кто помнит тот Всесокольский слет, где впервые звучал марш, утверждают, что это было незабываемое событие — у ворот стадиона Страгов выстроились тысячи спортсменов из «Сокола», и все, буквально все, были охвачены священным энтузиазмом...

Когда в 20-е годы ХХ века был объявлен конкурс на марш для спортивной организации «Сокол», Йозеф Сук анонимно отправил часть своего расширенного марша «В новую жизнь». И «соколы» вручили неизвестному автору первую премию. Хотя решение принималось долго: старшие члены жюри сомневались в правильности выбора, марш казался им слишком современным и прогрессивным. К счастью, в состав жюри попали композиторы Карел Коваршович и Отакар Острчил, которые отстояли марш «В новую жизнь». Однако обида у Йозефа Сука осталась.

Только после победы в конкурсе он написал вступление — те самые излюбленные фанфары, — а также финал. Однако включить новое произведение в привычный репертуар «Сокола» было непросто — старейшины тяготели к маршу «Львиной силой, полетом соколиным» Франтишека Кмоха. Несмотря на победу в конкурсе, Йозеф Сук и его сторонники не смогли добиться того, чтобы марш исполнили на ближайшем, седьмом слете, который состоялся в 1920 году. «В новую жизнь» там прозвучал, но лишь для прослушивания. Движение «Сокол» сделало марш Йозефа Сука своим гимном лишь после смерти композитора в 1935 году.

Марш впервые прозвучал для глав «Сокола» в исполнении на фортепьяно в четыре руки. Тем не менее, представители спортивной общины смогли расслышать тот потенциал, ту мощь, благодаря которой с годами произведение Йозефа Сука стало одним из главных музыкальных памятников. Впоследствии композитор сам написал партитуру для большого симфонического оркестра, но, к сожалению, его оригинал не сохранился. Переложение для духового военного оркестра, которое предполагалось сыграть на Всесокольском слете, создал тогдашний чехословацкий военный инспектор музыкальных произведений подполковник Прокоп Обертор.

Во время Второй мировой войны в радиопередачах чешского правительства в изгнании из Лондона жители Чехословакии регулярно слышали мелодию из произведения Йозефа Сука. Вступительная часть марша, где звучат фанфары, стала заставкой в программе Иржи Восковеца и Яна Вериха, транслируемой английской Би-би-си для слушателей на территории оккупированной Чехословакии.

Цикл «Хиты классической музыки» создавался на основе проекта Лукаша Гурника и Богуслава Витека «Хиты тысячелетия», выходившего в эфир на волнах станции «Чешское Радио – Влтава».