Иван Глас: Прага, гитара, рок-н-ролл

Катерина Айзпурвит
05-05-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

«Шакальи годы» – так назывался фильм 1993 года о «человеке ниоткуда» – рок-н-рольщике, взорвавшем пражские будни глухого социализма конца 50-х. Музыка к этой культовой ленте принесла «Золотого льва» композитору и барду Ивану Гласу, который 10 мая отметит свое 65-летие.

Скачать: MP3

Его можно назвать типичным представителем творческого мира Праги эпохи «нормализации». Получив специальность книготорговца, Иван Глас семь лет проработал в книжном магазине, чтобы потом сменить множество профессий – был кочегаром, разнорабочим, почтальоном, каменщиком, но прежде всего и всегда музыкантом.

Ivan Hlas Trio, фото: David Sedlecký, CC BY-SA 4.0Ivan Hlas Trio, фото: David Sedlecký, CC BY-SA 4.0 Еще в 1968 году 14-летний пражанин основал свой первый, еще школьный ансамбль The Mice, а в 1971 году вместе с Яном Велебой придумал группу «Жажда» (Žízeň). Потом были Navi Papaya и другие коллективы. Его ансамбль «Nahlas» («Во весь голос», или «Вслух») обыгрывает фамилию музыканта: Hlas – Глас в переводе значит «голос».

В 1986 году на свет появилось «Трио быстрого реагирования» (Trio rychlého nasazení). С 2006 года музыкант работает в составе Ivan Hlas Trio, где звучат две гитары и виолончель. Очки, длинные волосы, гитара — Иван Глас остается прежним, хоть и ведет бой с тяжелой болезнью.

Катерина Айзпурвит
05-05-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS
Статьи на ту же тему
Иван Глас (Фото: r2d2cz, Wikimedia Commons, License CC 3.0)

«Под шапкой моей – целая стая птиц перелетных»

Мы услышим сегодня песни о том, что «Под шапкой моей – целая стая птиц перелетных. Хотя я уже почти не летаю, чувствую запах облака»,…
Янек Ледецки

О песнях написанных и не написанных

- Здравствуйте, дорогие друзья! Вот практически незаметно подошел к концу насыщенный всяческими историческими для чешского народа событиями…
Далее об этом
Вопрос месяца
Масарик в фотографиях
Карточки QSL