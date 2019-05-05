Иван Глас: Прага, гитара, рок-н-ролл

Его можно назвать типичным представителем творческого мира Праги эпохи «нормализации». Получив специальность книготорговца, Иван Глас семь лет проработал в книжном магазине, чтобы потом сменить множество профессий – был кочегаром, разнорабочим, почтальоном, каменщиком, но прежде всего и всегда музыкантом.

Еще в 1968 году 14-летний пражанин основал свой первый, еще школьный ансамбль The Mice, а в 1971 году вместе с Яном Велебой придумал группу «Жажда» (Žízeň). Потом были Navi Papaya и другие коллективы. Его ансамбль «Nahlas» («Во весь голос», или «Вслух») обыгрывает фамилию музыканта: Hlas – Глас в переводе значит «голос».

В 1986 году на свет появилось «Трио быстрого реагирования» (Trio rychlého nasazení). С 2006 года музыкант работает в составе Ivan Hlas Trio, где звучат две гитары и виолончель. Очки, длинные волосы, гитара — Иван Глас остается прежним, хоть и ведет бой с тяжелой болезнью.