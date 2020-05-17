Имя Йозефа Сука вписано в летопись «Пражской весны»

Создание «Медитации», основанной на чешском духовном гимне «Святой Вацлав», тесно связано с началом Первой мировой войны, о чем пойдет речь позже.

Успешная сольная карьера Йозефа Сука, ставшего продолжателем традиций великих чешских музыкантов, началась в 1954 году — он с успехом прошел "боевое крещение" в пражском Рудольфинуме. С 1964 года, после дебюта в Великобритании и США, выступал с именитыми оркестрами. Почти тридцать лет, вплоть до 1990 года, состоял солистом Чешской филармонии, а с начала 1992 по декабрь 2000 года являлся художественным руководителем и дирижером Камерного оркестра, носящего имя его деда, композитора Йозефа Сука.

Сук, к слову, помимо прочего, был приглашен как один из исполнителей концертной симфонии Моцарта в фильме Висконти «Семейный портрет в интерьере».

Ветеран фестиваля - без малого восемь десятков концертов

Весной 2001 году музыкальный мир облетело известие: Йозеф Сук, готовясь к прощанию с сольной карьерой, на 73-году своей жизни в последний раз выступит на «Пражской весне». Это был уже 79-й концерт потомственного и талантливейшего музыканта в рамках прославленного фестиваля, на котором он выступал в качестве камерного исполнителя, солиста, а также дирижера. Впервые он стал гостем фестиваля в 28-летнем возрасте, три года после пражского концертного дебюта в конце мая 1957 года, представив на суд слушателей «Фантазию» своего предка в сопровождении Симфонического оркестра «Чешского Радио». Вместе с этим оркестром он также выступил на упомянутом фестивале в последний раз.

«Говоря совершенно откровенно, лишь в последние годы мне удается интерпретировать «Фантазию» Й. Сука и «Концерт» А. Дворжака на сцене без той примеси страха вследствие чувства ответственности, который способен даже повредить непосредственности выражения. Музыка этих композиторов мне необычайно близка, однако вряд ли кто-нибудь мог бы поставить на моей интерпретации печать достоверности передачи лишь по причине моего родства с ними», рассказал легендарный скрипач, завершивший эру прославленных чешских скрипачей XX века, в интервью «Чешскому Радио», сохранившемся в архиве.

«В его лице мы лишились человека выдающегося таланта и высоких личных достоинств. В Чехии немного таких всемирно известных музыкантов, каким был Йозеф Сук, и, конечно, не только потому, что у него была, можно сказать, фантастическая родословная – правнук Антонина Дворжака и внук композитора Йозефа Сука. Он сам добился признания как скрипач и солист, поэтому для чешской музыки это — большая потеря», — провожая прославленного коллегу в последний путь, указал чешский скрипач Вацлав Гудечек.

Обращение к святому Вацлаву — в противовес монархическому гимну

Возвращаясь к истории возникновения упомянутой «Медитации» — знаменитый Чешский квартет, в составе которого деду Й. Сука, самому любимому ученику, а впоследствии и зятю Дворжака посчастливилось играть свыше сорока лет, в начале прошлого века обязан был открывать концерт гимном австрийской монархии. Композитор счел своим долгом включить в программу в противовес гимну хотя бы короткое произведение, основанное на старочешском хорале Svatý Václave ("Святой Вацлав"), к которому народ неизменно обращается с просьбой о помощи в самые трудные дни испытаний.

«Медитация» до сих пор исполняется в Чехии в особо ответственных, торжественных и исключительных случаях. 1 июня это произведение, как и Серенада для струнных ми-бемоль мажор Й. Сука прозвучат и на концерте "Пражской весны".

Сегодня вы услышите «Фантазию» Й. Сука в исполнении его внука.