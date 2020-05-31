Гуру чешского джаза Руди Линка: «Я дома там, где со мной моя гитара»

Гитарист, которому удалось превратить юношеские мечты в явь. Так можно вкратце охарактеризовать Руди Линку, чешского музыканта, выпускника престижного бостонского Музыкального колледжа Беркли, вошедшего в рейтинге журнала Down Beat Magazine в десятку лучших джазовых гитаристов мира. Руди Линка на этой неделе отпраздновал 60-летний юбилей.
«Гитара – это мой наркотик», - говорит Руди Линка, вспоминая свои музыкальные начала и годы, когда он, будучи 19-летним подростком, сорвался, и после долгих перипетий эмигрировал из Чехословакии эпохи нормализации в Швецию, а затем в США. «Я уже тогда твердо знал, что хочу стать профессиональным джазовым гитаристом».
Свое знакомство с музыкой Линка начал в пражской консерватории у профессора Карла Велебного. Позднее занимался классической гитарой в Стокгольме, где встретил любовь своей жизни, шведку Анну. А профессиональную карьеру они оба уже начинали в США.
«Я всегда буду благодарен моей матери, которая сумела понять меня, и деньги, которые копила мне на кооперативную квартиру в тогдашней Чехословакии, вложила в мою первую профессиональную гитару», - поделился Руди Линка с «Чешским телевидением».
Как со смехом вспоминают тогдашние друзья Руди, когда на вечеринках дело доходило до гитары, после Руди уже не хотел брать инструмент в руки никто.
Уже будучи в США, Линке удалось получить стипендию в Музыкальный колледж Беркли. Талантливый студент брал частные уроки у легенды джаза Джона Скофилда. За время своей карьеры он выпустил десятку альбомов, сотрудничал с Майлзом Эвансом или с проживающим в США чешским джазовым контрабасистом Джорджем Мразом.
В послереволюционной Чехии Руди Линка основал один из крупнейших музыкальных фестивалей в стране – Bohemia Jazz Fest, который регулярно проходит на исторических площадях чешских городов. На фестиваль приезжают звезды джаза со всего мира.
В марте текущего года был Линка назначен министром иностранных дел Чехии Томашем Петршичеком «послом доброй воли».
«Я чувствую себя дома везде. Неважно, в Нью-Йорке ли это или в Вашингтоне, где живет наша дочь, или в нашем доме на Шумаве. Я чувствую себя «дома», если со мной моя гитара», - говорит Руди Линка.
Лейтенант Иван Гончаренко. Другие русские танки в Праге
Жизнь после эпидемии. Будущее чешских отелей зависит от иностранных туристов
Махово озеро – императорский пруд и кладезь вдохновения поэта-романтика
СМЕРШ и НКВД в Праге 1945 года. Зачистка «беглецов и предателей»
Дмитрий Федоров. Скоропомошник как склад души