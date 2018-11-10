Группа Olympic выпускает новый альбом Trilobit

Эва Туречкова, Антон Каймаков
10-11-2018
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За 55 лет своего существования на чешской музыкальной сцене группа Olympic стала понятием. Возникла она в 1962 году и входит в список музыкальных коллективов, которые первыми начали продвигать в Чехословакии рок-музыку.

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Фото: BontonlandФото: Bontonland

Однако тогда эта группа еще называлась Karkulka (Каркулка) или Карлинское (исторический район Праги) Культурное Кабаре. Лидером музыкантов тогда был саксофонист Мирослав Ружек.

Название группы изменилось в 1963 году. Сегодня Olympic в первую очередь ассоциируется с Петром Яндой, который присоединился к музыкантам в 1963 году и является как гитаристом, так и певцом и композитором.

В 70-е годы казалось, что рокеры уже ничем не смогут удивить. Популярность музыкального коллектива шла на спад. Мало кто был в то время готов поверить, что Olympic даст карьере новый импульс. Но группа не сдалась. За ривайвловым концертом «Четверть века рок-н-ролла» последовали другие успешные проекты – пластинки «Каникулы на Земле», «Улица» и «Лаборатория». Всего на счету у Olympic более 80 альбомов! В этом году появился на свет последний из них с названием Trilobit.

Эва Туречкова, Антон Каймаков
10-11-2018
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