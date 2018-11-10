Группа Olympic выпускает новый альбом Trilobit

Однако тогда эта группа еще называлась Karkulka (Каркулка) или Карлинское (исторический район Праги) Культурное Кабаре. Лидером музыкантов тогда был саксофонист Мирослав Ружек.

Название группы изменилось в 1963 году. Сегодня Olympic в первую очередь ассоциируется с Петром Яндой, который присоединился к музыкантам в 1963 году и является как гитаристом, так и певцом и композитором.

В 70-е годы казалось, что рокеры уже ничем не смогут удивить. Популярность музыкального коллектива шла на спад. Мало кто был в то время готов поверить, что Olympic даст карьере новый импульс. Но группа не сдалась. За ривайвловым концертом «Четверть века рок-н-ролла» последовали другие успешные проекты – пластинки «Каникулы на Земле», «Улица» и «Лаборатория». Всего на счету у Olympic более 80 альбомов! В этом году появился на свет последний из них с названием Trilobit.