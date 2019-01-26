Группа Houpací koně о романтизме, обществе и вечном поиске

Ирина Ручкина
26-01-2019
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Группа Houpací koně является одним из наиболее известных чешских музыкальных коллективов, играющих так называемый инди-рок.

Houpací koně, фото: Архив Houpací koněHoupací koně, фото: Архив Houpací koně

Впрочем, ни с индийской, ни с индейской культурой это музыкальное направление не имеет ничего общего. Его название происходит от английского слова independent (независимый) и является обобщающим для широкого диапазона стилей, связанных с контркультурой и роком. Группа была создана в 1991 году, в ее состав неизменно входят Ян Стрнад, Мила Коленаты, Мартин Палашчак, Петр Кунеш, автором большинства текстов является фронтмен группы Иржи Имлауф.

Новый альбом Desolation Peak – работа концептуально весьма сложная. Воплощение идеи потребовало большого арсенала выразительных средств. В альбом вошли песни на чешском языке, но его английское название не случайно: свою новую работу музыканты посвятили Джеку Керуаку, ставшему символом противостояния общепринятым ценностям. Именно его конфронтацию с обществом, неисправимый романтизм и состояние душевного бродяжничества стремятся передать новые песни группы Houpací koně.

Ирина Ручкина
26-01-2019
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