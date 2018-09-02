Группа «Чинаски» – турне по Чехии

Антон Каймаков
02-09-2018
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Осеннее турне одной из самых популярных чешских групп – «Чинаски» (Chinaski) будет посвящено поездкам по «забытым местам славы» и дебютным выступлениям, то есть музыканты заглянут в города и села, где они не выступали уже 15-20 лет или же вовсе никогда не бывали. Изюминкой выступлений станет и небольшое фестивальное шоу.

На карте осеннего турне «Чинаски» обозначено 17 пунктов. Концерты пройдут, например, в Хотеборже, Моравских Будейовицах, Всетине, Угерском Броде, во Фридеке–Мистеке, Шумперке, Мосте, Остраве, Брно, Тршебиче… Завершится музыкальное путешествие тремя концертами в Праге на площадках в Lucerna Music Bar и Forum Karlín. Далее группа «Чинаски» намерена наведаться в гости к землякам в Лондоне и Брюсселе.

Группа Чинаски относится к числу самых успешных поп и рок коллективов в Чехии. Музыканты создали целый ряд настоящих хитов, постоянно прокручиваемых на радиостанциях. Некоторые песни «Чинаски» завоевали титул «Песня года».

Основана группа была в 1987 году двумя однокашниками Павлом Грохманом и Михалом Новотным (позже Малатным) и изначально называлась «Старые тряпки» (Starý hadry). Группа несколько раз меняла свой состав, а также и название. В 1989 году она превратилась просто в Ст. Тряпки (St. Hadry), которые начали гастролировать вместе с панк-группами Plexis, Висячий замок (Visací zámek) a Три сесты (Tři sestry).

Лишь в 1994 году группа приняла свое сегодняшнее имя – «Чинаски». В настоящее время коллектив выступает в обновленном составе.

Мы услышим песни: «Нет причин плакать», «На улице ноль», «Умелец», «Вино», «Мой мир», «Табачок», «Клара», «Каждое утро», «1970».

Фото: Войтех БурешФото: Войтех Буреш
Антон Каймаков
02-09-2018
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