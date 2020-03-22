Эва Пиларова. Умолк еще один легендарный голос Чехословакии

Песня «Ах, эта неземная любовь», которую в 1962 году она спела в дуэте с Вальдемаром Матушкой, стала одним из главных чешских хитов всех времен. «То, что кошка – не собака...», «Чардаш», «Оливер Твист» – в свое время эти шлягеры напевал, наверное, каждый житель Чехословакии.

Эва Бояновска родилась 9 августа 1939 года в Брно, с детства увлекалась музыкой, а в 12 лет твердо решила стать певицей. Сначала она занималась классическим вокалом в академии искусств Брно (JAMU), но затем выбрала эстрадные подмостки и джазовую сцену. В Праге ее сопрано звучало в «Семафоре», где она исполняла песни Иржи Сухи и Иржи Шлитра, и в стенах театра «Рококо». Артистка снялась в музыкальном фильме «Если бы тысяча кларнетов», где и звучит ее знаменитый дуэт с Карелом Готтом, а в 1968 году исполнила главную роль в фильме Иржи Менцеля «Преступление в кафе-шантане». Ленту положили на полку после того, как в Америке остался автор сценария – знаменитый писатель Йозеф Шкворецкий.

Жизнь будущей звезды складывалась непросто. Первый муж, джазовый контрабасист Милан Пилар, благодаря которому Эва Бояновска и стала Пиларовой, в 1962 году эмигрировал в Западную Германию, оставив жену с маленьким сыном в ЧССР. После этого гастроли на Западе для артистки оказались под запретом.

В 1977 году Пиларова подписала «Антихартию» – заявление, которым осуждалась диссидентская «Хартия-77». «Нам прямо сказали – тот, кто не подпишет, о сцене может забыть. Я не герой, не Марта Кубишова. Я была не в силах представить, что не смогу больше петь», – объясняла Пиларова свой поступок, за который позже не раз каялась.

В конце 1980-х певица смогла побороть онкологическое заболевание, хотя врачи давали ей полтора года жизни. Четыре раза она становилась лауреатом премии «Золотой соловей», а в 2009 году получила из рук президента Вацлава Клауса медаль «За заслуги».

«Чешская Элла Фицджеральд»

За блестящее исполнение джаза Йозеф Шкворецкий еще в 1968 году окрестил певицу «Фицд-Пиларовой». «Я исполняю не только джаз, но и популярные песни, иногда баллады. Однако и свинг мне очень нравится. После войны в наших кинотеатрах шел фильм «Серенада солнечной долины» с участием оркестра Гленна Миллера. Наверное, на этот крючок я и попалась. Я с удовольствием слушала Эллу Фицджеральд, Фрэнка Ситанту, Луи Армстронга», – рассказывала Эва Пиларова в 2008 году в интервью «Радио Прага» после гастролей в Москве.

В российскую столицу певица приехала после 22-летнего перерыва. «В моих воспоминаниях Москва оставалась серым городом, где окна домов заклеены газетами вместо занавесок, а люди не слишком хорошо одеты. Конечно, были и красивые места, но далеко не везде. Теперь же там чистота и порядок», – делилась она впечатлениями.

В августе 2019 года Эва Пиларова отметила свое 80-летие. «Я не перебираю старые фотографии. Мне больше нравится смотреть в будущее, потому что у меня всегда есть какие-то планы», – говорила звезда в день своего юбилея. Карантин, объявленный в Чехии из-за эпидемии коронавируса, лишил поклонников легендарной певицы возможности проводить ее в последний путь.