Эдуард Направник – чешский «генерал» русской музыки

«Искренняя, тесная, ни на мгновение не нарушавшаяся дружба связывает меня с Эдуардом Направником… Его прекрасные душевные качества – прямота, честность, правдивость, трудолюбие и готовность помочь каждому, – все это с давних пор внушало мне пламенную любовь и уважение к нему», – говорил о нем Петр Ильич Чайковский.

Эдуард Направник родился в 1839 году неподалеку от города Градец Кралове. В 1861 году по приглашению князя Юсупова он отправился в Санкт-Петербург. Несмотря на молодость, в багаже музыканта, обладавшего абсолютным слухом, ехали ноты его многочисленных собственных инструментальных и вокальных сочинений, а за плечами была Пражская органная школа. Он играл на скрипке и преподавал игру на фортепиано.

В двадцать два года Направник становится капельмейстером знаменитого домашнего оркестра князя Николая Юсупова-младшего, а уже в двадцать пять чешский музыкант, овладевший к тому времени русским языком, дирижировал «Дон Жуаном» в Мариинском театре. В 1869 году музыкант, которого называли уже не иначе как Эдуард Францевич, был назначен капельмейстером Императорской Русской оперы, а еще через пять лет перешел в российское подданство.

В опере, где музыканты вы то время могли опаздывать, а то и вовсе не являться на репетиции, он завел жесткую дисциплину. При этом он же добился и повышения мизерного жалования музыкантов, и учредил кассу взаимопомощи.

«Один ты бодрствуешь за всех,

Наш капитан-исправник,

По темпу немец, родом чех,

Душою росс – Направник!

Подвластны все тебе, герой:

Контральто, бас, сопрано,

Смычок, рожок, труба, гобой.

Ура! Опоковано!»

Так писал о Направнике Алексей Апухтин, который даже вставил в конец своего стихотворения чешское слово «опоковано» (то есть opakováno – «повторено»).

Получив орден Владимира, Эдуард Направник стал потомственным дворянином. Его приглашали в петербургские дворцы для организации домашних концертов, где оркестрантами выступали члены императорской фамилии. Постепенно Эдуард Францевич превратился в одного из самых влиятельных театральных деятелей России. В этом мире, всегда полном страстей и интриг, у него были поклонники и недоброжелатели, друзья и враги.

Молодых композиторов «Могучей кучки» Направник называл «неучами, не признающими никакой науки и усидчивой любви к труду». Несмотря на споры с Римским-Корсаковым, в партитурах которого Направник находил «длинноты», Эдуард Францевич поставил девять опер композитора. Федор Шаляпин вспоминал: «Мне пришлось пережить много неприятностей с Направником, но впоследствии я понял, что Направник с его педантичным требованием строго ритмичного исполнения ролей был прав».

Направник продолжал сочинять – темы его произведений, как правило, была связаны с русской историей и культурой. Оперу Направника «Дубровский», созданную по повести Пушкина на либретто Модеста Чайковского, можно до сих пор встретить в репертуаре российских театров.

Первым в России Эдуард Направник стал дирижировать спиной к публике и лицом к музыкантом, что позволяло ему лучше управлять оркестром. В 1913 году Мариинский театр торжественно отметил пятидесятилетие его работы как дирижера.

Последние годы жизни Эдуарда Францевича оказались печальными. Неврологическое заболевание плеча не позволяло ему продолжать работу. К тому же он тяжело переживал кончину жены – певицы Ольги Шредер и самоубийство сына Константина. Направник скончался в 1916 году, в возрасте 77 лет, в разгар Первой мировой войны, столкнувшей Австрию-Венгрию, откуда он некогда приехал в Петербург, и Россию, ставшую музыканту новой родиной. После Октябрьского переворота его сын Владимир с семьей по счастливой случайности окажется в Финляндии и останется на Западе, а дочь Варвара погибнет от голода в блокадном Ленинграде, сохраняя архив отца.

После кончины Эдуарда Направника журнал «Музыкальный современник» писал: «Только благодаря властному воспитательному воздействию той школы, сквозь которую Направник провел всю оперную организацию Мариинского театра, мы имеем право говорить о нашей сцене как об одной из первых в Европе». Сегодня этот период в истории Мариинского театра – главного музыкального центра Российской империи называют эпохой Направника.

Мы слушаем трио для скрипки, виолончели и фортепиано Эдуарда Направника.