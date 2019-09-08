Дворжак и Чайковский встретятся на пражском фестивальном перекрестке

Лорета Вашкова
08-09-2019
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В календаре сентябрьских культурных событий чешской столицы фестиваль «Прага Дворжака» занимает солидную «площадь» и длится две недели. Международный форум вновь напомнит о наследии великого чешского композитора Антонина Дворжака (1841-1904), современника и друга Петра Ильича Чайковского. В нынешнем году внимание драматургов сосредоточилось на инструментальных концертах. В их трактовке чешский классик, служивший органистом в церкви св. Адальберта, опирался на традиции Людвига ван Бетховена, однако развивал их сообразно собственному чудному музыкальному чутью. Ряд этих сочинений вошел в репертуар выдающихся исполнителей.

Фото: Tomáš VodňanskýФото: Tomáš Vodňanský

В зале Рудольфинума они прозвучат с 8 по 23 сентября в исполнении виолончелистов Киана Солтани, Томаша Ямника и Иржи Барты, пианистов Герхарда Оппитца, лауреата премии «Грэмми» 1998 г. Гила Шахама и восходящей чешской звезды Иво Каганека, скрипача Йозефа Шпачека и альтиста Павла Никла. Наряду с произведениями Дворжака, в программу смотра включены и гениальные творения Чайковского в исполнении Чешского филармонического оркестра под руководством главного дирижера Семена Бычкова.

Прага также с нетерпением ждет выступлений израильского и хорватского звездных пианистов Бориса Гильтбурга и Иво Погорелича. Первый – уроженец Москвы, второй – выпускник Московской консерватории и, по его словам, «принадлежит западно-русской пианистической школе с корнями в Санкт-Петербурге».

Фестиваль в день рождения композитора, 8 сентября, откроет концерт итальянского Orchestra Sinfonica Nazionale. За дирижерским пультом – Кристоф Эшенбах. В программе Концерт для виолончели №2 си минор и симфония №8 Антонина Дворжака, созданная в 1889 году, за год до знаменательной встречи композитора с близким ему по духу Чайковским. При жизни Дворжака ее часто называли Английской, так как она была издана в Англии. В Великобританию композитор приезжал девять раз, где нередко дирижировал собственные произведения.

Пражские меломаны и гости столицы также услышат Эстонский национальный симфонический оркестр под управлением хорошо иывестного в Чехии Неэми Ярви, Эссенский филармонический оркестр, Израильский филармонический оркестр, руководителем которого является Зубин Мета. Коллектив создан в 1936 году еще до провозглашения государства Израиль.

Премьера первой редакции оперы «Король и угольщик»

На суд слушателей будет представлена современная премьера первой версии ранней оперы Дворжака «Король и угольщик» 1871 года. Сюжет композитор позаимствовал из народного предания и частично из пьесы О. Копецкого «Олдржих и Божена». Долгое время музыковеды считали первую редакцию уничтоженной, однако в 1929 году она была найдена.

Лорета Вашкова
08-09-2019
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