Divadlo Broadway готовит мюзикл в память о Вальдемаре Матушке

Вальдемар Матушка скончался во Флориде 30 мая 2009 года. Певец, обладающий харизмой и незабываемым тембром голоса, в 60-е и 70-е годы относился, наряду с Карелом Готтом, к наиболее выразительным персонажам чехословацкой музыкальной сцены.

Вальдемар (Владимир) родился 2 июля 1932 года в г. Кошице в семье музыканта, военного, участника Чехословацкого корпуса в России и венской оперной певицы. Его детство, однако, связано с Прагой, где он учился играть сразу на нескольких музыкальных инструментах – на пианино, гитаре, контрабасе и банджо. Пением занимался в Гуситском хоре.

Звездная карьера Матушки, по профессии стекольщика, стартовала в театре Rokoko, на сцене которого он появлялся с 1962 по 1969 год. По вечерам выступал в театре Karlín, его имя связано также с Национальным театром и кабаре Вечернее Брно. Будучи исторически первым победителем популярного певческого конкурса «Золотой соловей», Матушка играл и в ряде популярных чехословацких мюзиклов, например в известном также зарубежной публике художественном фильме «Ночь на Карлштейне».

В 1980 году Матушка становится заслуженным артистом Чехословакии. Несмотря на свою, казалось бы, хорошо устроенную жизнь, певец в 1986 г. вместе с третьей женой Ольгой эмигрирует в США. Конец этой истории похож на остальные – в Чехословакии Матушку начинают очернять, а позднее игнорировать. Песни и фильмы, в которых он появляется, исчезают из эфира государственного радио и телевидения. Но ненадолго, Матушка впервые возвращается в Чехословакию уже в 1990 году, после совершившихся в стране политических перемен.

Выбрать лучшие песни из его репертуара – задача не из простых. В чешских домах играют и поют Eldorádo, Tereza, Slavíci z Madridu, Tisíc mil и многие другие и по сей день. Послушайте их вместе с нами.