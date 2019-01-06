Дебютант в Карнеги-холл: первой нотой моей жизни была «ля»

«По натуре я - борец. Я не бросаю свое дело. Конечно, бывают иногда моменты, когда я говорю себе, что все это – ни к чему, да и музыка моя – никчемная. Что проще было бы вернуться домой, в Чехию, устроиться на работу в музыкальную школу и жить обыкновенной жизнью. Но, здесь я понял, что в жизни главное – не лениться», - сознался пианист незадолго до своего сольного выступления в Карнеги-холл.

Красоту фортепианной музыки для Томаша открыл его отец - мальчику было в то время пять лет. Будучи четвертым ребенком из двенадцати, он каждый день садился в крохотной квартирке в Новом Йичине за старое пианино и учился играть на нем. Так продолжалось до одиннадцати.

«Как сейчас перед глазами стоит – это было старое, расстроенное, полуразбитое пианино. Мой отец губной помадой обозначил для меня клавишу «ля» - это был мой главный ориентир. Во всех музыкальных школах вы услышите, что первая нота – это всегда «до». Так вот мой отец решил, что первая нота, которую я должен выучить - это «ля». Это интересно, больше я с таким нигде не встречался. Соответственно, первая нота, которую я освоил, и была «ля»».

С двенадцати лет Томаша записали в музыкальное училище в Новом Йичине, а оттуда его направили в консерваторию им. Леоша Яначека в Остраву, где он занимался под руководством профессора Павела Мотлоха. Свое знакомство с фортепианной музыкой он продолжил в пражской Академии музыкальных искусств (AMU).

Денежную премию за первенство в конкурсе молодых композиторов Томаш Качо потратил на вступительные экзамены в престижный бостонский Музыкальный колледж Беркли. Талантливый пианист окончил его за два года, в 2017.

Его дебют состоялся в феврале прошлого года.

«Я до сих пор не успел осознать, что это для меня значит. Но могу сказать одно: к каждому своему концерту я подхожу так, как будто он – последний. Одна из профессоров на Беркли как-то сказала нам, что если она получает заказ на сто долларов, то отдает работу – на двести. Мне эта философия очень понравилась. Я тоже стараюсь выкладываться по максимуму, вне зависимости от того, даю ли я концерт в Карнеги-холл, или где-то в кафе в Новом Йичине», - рассказал «Чешскому радио» виртуос.

(В эфире прозвучала музыка из альбома Томаша Качи с названием My home, а также цыганские баллады в исполнении Иды Келларовой, Дезидерия Дужда, Томаша Кача и «Квартета имени Шкампа»)