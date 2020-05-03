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Дан Барта : «Красотка и взвихренная пыль»

Эва Туречкова
03-05-2020
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«Красотка и взвихренная пыль» (Kráska a zvířený prach). Так называется новый альбом певца и композитора Дана Барты и группы Illustratosphere, который тот представил в эфире «Чешского Радио» в популярной передаче «Близкие встречи». «С возрастом человек приобретает свойство выражаться более сжато. В музыке начинает отражаться жизненный опыт, смирение», - считает популярный чешский исполнитель.

Дан Барта и Illustratosphere, фото: Lucie Maceczková, ČRoДан Барта и Illustratosphere, фото: Lucie Maceczková, ČRo

«Я хотел бы верить тому, что и наша музыка созрела. Что этот альбом можно считать небольшой творческой исповедью. Что он у нас удался», - сознался певец.

Поклонник, в первую очередь, альтернативной музыки получил известность еще в 90-х годах, выступая с группами «Alice», «Die El.Elephant!?», «Sexy Dancers», «J.A.R.». а также в мюзиклах «Jesus Christ Superstar» и «Evita». На его счету 11 премий Академии чешской популярной музыки, хотя профессионального музыкального образования у него нет.

После гимназии Барта начал работать лаборантом-рентгенологом. Кроме музыки увлекается также фотографией. В настоящее время он учится в Остравском университете по специальности Прикладная экология.

«Я – исполнитель рока, но не люблю орать. Роберт Балцар – отменный контрабасист, а у Миры Хишки - особый подход к звуку. Я надеюсь, что все это слышно и в нашем новом альбоме», - подытожил Барта.

Эва Туречкова
03-05-2020
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