Дан Барта : «Красотка и взвихренная пыль»

«Я хотел бы верить тому, что и наша музыка созрела. Что этот альбом можно считать небольшой творческой исповедью. Что он у нас удался», - сознался певец.

Поклонник, в первую очередь, альтернативной музыки получил известность еще в 90-х годах, выступая с группами «Alice», «Die El.Elephant!?», «Sexy Dancers», «J.A.R.». а также в мюзиклах «Jesus Christ Superstar» и «Evita». На его счету 11 премий Академии чешской популярной музыки, хотя профессионального музыкального образования у него нет.

После гимназии Барта начал работать лаборантом-рентгенологом. Кроме музыки увлекается также фотографией. В настоящее время он учится в Остравском университете по специальности Прикладная экология.

«Я – исполнитель рока, но не люблю орать. Роберт Балцар – отменный контрабасист, а у Миры Хишки - особый подход к звуку. Я надеюсь, что все это слышно и в нашем новом альбоме», - подытожил Барта.