Дагмар Пецкова – арии из любимых опер

Профессиональная карьера уроженки селения Медлешице на востоке Чехии, ныне часть города Хрудим, началась в двадцать один год. Дагмар Пецкова относится к числу самых известных чешских оперных певиц. Начала исполнительница с мюзиклов, а потом дебютировала на сценах пражского Национального театра и Саксонской государственной оперы в Дрездене. Далее в ее карьере были многочисленные выступления в Вене, Мадриде, Лондоне, Токио, Цюрихе, Монреале, Москве, Штутгарте, и множестве других городов мира.
Обладательница уникального меццо-сопрано регулярно выступает на самых известных и престижных оперных фестивалях. Как в одном из интервью вспоминала Дагмар Пецкова, во время учебы во втором классе она впервые в театре услышала «Русалку» Антонина Дворжака и именно тогда буквально заболела театром.
Сегодня мы предлагаем вашему вниманию оперные арии в исполнении Дагмар Пецковой.
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