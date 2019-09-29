Дагмар Пецкова – арии из любимых опер

Обладательница уникального меццо-сопрано регулярно выступает на самых известных и престижных оперных фестивалях. Как в одном из интервью вспоминала Дагмар Пецкова, во время учебы во втором классе она впервые в театре услышала «Русалку» Антонина Дворжака и именно тогда буквально заболела театром.

Сегодня мы предлагаем вашему вниманию оперные арии в исполнении Дагмар Пецковой.