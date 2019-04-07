Цыганская стихия, уникальный голос и академический смычок Ивы Биттовой

При этом не стоит забывать, что композиторы, родившиеся в цыганской среде, всегда очень чутко реагировали на современные музыкальные тенденции, и это свойство они сохраняют и сегодня. Так что в мире мы найдем немало стилей «цыганской музыки», в которых различий зачастую больше, чем сходства. Также не следует забывать о разнице между мелодиями, которые пишутся для публики с коммерческими целями, и песнями, звучащими в своем кругу, внутри цыганских общин.

Ива Биттова – удивительное явление чешской музыки. Ее многогранное дарование – а она певица, скрипачка, композитор, драматическая актриса – во многом формировалось именно благодаря цыганским корням. Экспериментируя с разными жанрами – фольклором, джазом, роком, оперой, Биттова всякий раз поражает своей непредсказуемостью. Консерватория Брно помогла Иве отточить свои уникальные вокальные данные, в том числе глубокое горловое пение, в котором она подражает птицам, а академическая школа помогла в совершенстве овладеть скрипкой.

Несмотря на редкий талант, имя Биттовой в Чехии известно далеко не каждому, при этом среди всех чешских исполнителей именно ее чаще всего приглашают выступить в Карнеги-холл.

От своего отца, известного музыканта Коломано Битто, Ива унаследовала любовь к народной музыке, в особенности к моравским песням, – ведь в Моравии она прожила большую часть своей жизни. Однако сегодня Иву, чаще можно застать в Нью-Йорке, чем в Брно.

Творчеству посвятили себя и другие члены семьи – сестра Ивы Ида Келарова получила известность как певица, а сестра Регина Биттова стала драматургом.

Каждый из ее концертов Ивы Биттовой – а она выступает в сопровождении академических оркестров и фольклорных коллективов – становится отдельным музыкально-театрализованным представлением, где вокалистка поет, аккомпанируя себе на скрипке. Не боится Ива Биттова и оперной сцены – партию донны Эльвиры из моцартовского «Дон Жуана» она исполнила в манере, далекой от классической трактовки.

В прошлом году невероятная Ива Биттова отметила свое шестидесятилетие. Она и сегодня поражает своим темпераментом и совершенством исполнительского мастерства.