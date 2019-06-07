Чехия привечает победителей радиоконкурса «Concertino Praga»

Международный радиоконкурс юных музыкантов «Concertino Praga», который проходит уже в 53-й раз, озвучил имена своих лауреатов еще в феврале. Столица Чехии привечает в эти дни победителей конкурса из многих стран Европы, которые подтвердят свое звание на воскресном концерте в Рудольфинуме. В 2019 году конкурс проводился по номинациям «Фортепиано», «Скрипка», «Виолончель» и «Арфа». Последняя «царица инструментов», через символику десяти струн которой некогда трактовался и смысл десяти заповедей, включена в конкурс впервые. На суд международного жюри были представлены записи потенциальных участников радиоконкурса из Австрии, Армении, России, Украины, Германии, Великобритании, Нидерландов, Польши, Эстонии, Словении, Болгарии, Румынии. Абсолютным победителем стал чешский пианист Ян Чмейла. Россиянка Александра Арсёнова удостоилась первой премии по специальности «Арфа». Представим некоторых героев радиоконкурса.
Независимое жюри оценивает исполнение на основе присланных записей, ничего не зная об исполнителях, и выбирает наиболее достойных музыкантов до16 лет. Как отмечают взыскательные члены жюри, всякий раз исполнители наряду с высоким техническим уровнем способны удивить музыкальностью и даже зрелостью, несмотря на свой юный возраст.
Александра Арсёнова стала первым лауреатом первой премии первого года арфы на «Концертино Прага». В этом году воспитаннице прославленной российской арфистки, профессора Российской академии музыки им. Гнесиных Мильды Агазарян, исполнилось 15 лет. С Александрой, как и с другими лауреатами, нам удалось пообщаться лишь в коротком промежутке между репетициями с Симфоническим оркестром «Чешского радио». Ребята здесь впервые могут познакомиться и со своими соперниками.
Семья Aлександры – это оркестрик: папа – валторнист, мама – за скрипичным пультом, старшая сестра Ксения – флейтистка, все профессиональные музыканты.
– Почему ты выбрала именно арфу – я вообще-то предполагаю, что изначально по совету родителей, и скоро ли ты в таком случае отождествилась с их выбором? Или это был твой сугубо личный выбор? Ты ни разу не сомневалась, что этот инструмент создан для тебя?
– Это был мой личный выбор. Я увидела в оркестровой яме арфу, и сказала, что хочу играть на ней, я никогда в этом не сомневалась.
– Ты являешься обладательницей солидной коллекции премий, причем первых – Международного арфового конкурса «Хрустальный ключ» в Санкт-Петербурге Международного онлайн-конкурса «eMuse» в Афинах, Открытого конкурса юных арфистов им. М.А. Рубина в Москве в 2017 г., Международного арфового конкурса в Уэльсе (в младшей группе в 2014 г.). Всего не упомянуть, за этим не может не стоять интенсивный, напряженный ритм работы – как тебе удается сочетать отдых и занятия, сохраняя в душе радость 15-летней девочки?
– Если хочешь добиться успеха, надо работать все время.
– В Праге ты стала первым лауреатом первой премии первого года арфы на «Концертино Прага» – что это для тебя значит?
– Я этого не ожидала и была в шоке, когда узнала о результатах.
– Твоя сестра Ксения лет семь назад, почти в твоем возрасте, также стала лауреатом премии «Concertino Praga». Делилась ли она с тобой впечатлениями, и помогло ли тебе это в психологическом плане?
– Да, возможно, что это помогло.
Саша также рассказала, что ей нравится исполнение Марии Крушевской, которая училась у ее педагога.
Вторую премию в номинации «Арфа» получила Елизавета Раковская из Украины. Мария Слащёва из Перми – обладательница второй премии в категории «Виолончель», а также приза за лучшее исполнение произведения Богуслава Мартину.
– Маша, и твои родители – музыканты: папа преподаватель по классу баян и гитара, а мама – пианистка, концертмейстер, много лет играла с тобой в дуэте. У вас дома все всецело подчинено расписанию или есть место случайностям?
– Мы стараемся с мамой большинство времени проводить вместе, в работе, потому что нельзя упускать ни единой минуты, если ты хочешь как-то свою жизнь разукрасить и подняться на хороший уровень.
– Ты очень рано начала заниматься с мамой на виолончели, с трех лет, а в четыре года поступила в музыкальную школу – ты была там самой юной ученицей, единственной такого возраста? Как ты себя тогда чувствовала?
– Думаю, что да. Мне было очень интересно заниматься на новом для меня инструменте, я впитывала в себя очень много информации, потому что все было ново для меня.
– И твои достижения на музыкальном поприще, как и твоей землячки Саши, отмечены премиями: в семь лет лауреат Всероссийского конкурса молодых исполнителей на струнных инструментах «Волшебный смычок» в твоем родном городе. В 2012 г. получила Гран-При на Международном конкурсе юных исполнителей им. Ростроповичей. Ты все еще играешь на виолончели, подаренной тебе Владимиром Спиваковым? Принесла ли она тебе счастье?
– Да, конечно, для меня было огромной радостью, когда Владимир Теодорович подарил мне виолончель, мне очень нравится на ней играть, я с нею сроднилась.
– Что это за инструмент, кто его создал?
– Я не знаю точно, мне сказали, что это виолончель современного европейского мастера.
– Говорят, что ты очень любишь выступать перед публикой – это сразу пришло, волнение никогда не мешало исполнению?
– Нет, я никогда не волнуюсь перед выходом на сцену. Мой первый концерт с оркестром состоялся, когда мне было пять лет, и даже тогда мне было очень радостно выходить на сцену и показывать себя публике,
– признается, смеясь, Маша, ученица Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории в классе профессора А.Н. Селезнёва.
– Творчество каких чешских композиторов близко по духу абсолютному победителю радиоконкурса, 16-летнему пианисту Яну Чмейле?
Koнцерт победителей радиоконкурса состоится в пражском Рудольфинуме в воскресенье, 9 июля После него последует традиционное турне лауреатов в рамках Южночешского фестиваля Concertino Praga. Юные исполнители выступят в концертных залах и замках четырех городов Южной Чехии с 10 по 16 июня.
– Это хороший вопрос. Мне особенно близок по духу Витезслав Новак (1870-1949), произведения которого я ранее уже исполнял, однако в большей мере я открыл для себя его имя именно в связи с участием в радиоконкурсе. Его творческое наследие не очень обширно, но весьма интересно, и фортепианных произведений у него меньше, чем, например, у Бетховена. Я полагаю, что Новак заслуживает гораздо большего внимания, нежели то, которое ему уделяли. Просто поразительно, когда в новаковских произведениях вы встречаетесь с сериями пестрых красок Равеля. Я очень наслаждаюсь, когда могу исполнять эти вещи, и мне это очень близко,
- признается Ян Чмейла.
Более подробное интервью с победителем радиоконкурса мы предложим вашему вниманию в понедельник, 10 июня.
Почетная премия в номинации «Скрипка» досталась украинке Софии Яковенко, которая в настоящее время учится с московском колледже ММССШ им. Гнесиных.