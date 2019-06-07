Чехия привечает победителей радиоконкурса «Concertino Praga»

Независимое жюри оценивает исполнение на основе присланных записей, ничего не зная об исполнителях, и выбирает наиболее достойных музыкантов до16 лет. Как отмечают взыскательные члены жюри, всякий раз исполнители наряду с высоким техническим уровнем способны удивить музыкальностью и даже зрелостью, несмотря на свой юный возраст.

«Я никогда не сомневалась, что арфа – это мое»

Александра Арсёнова стала первым лауреатом первой премии первого года арфы на «Концертино Прага». В этом году воспитаннице прославленной российской арфистки, профессора Российской академии музыки им. Гнесиных Мильды Агазарян, исполнилось 15 лет. С Александрой, как и с другими лауреатами, нам удалось пообщаться лишь в коротком промежутке между репетициями с Симфоническим оркестром «Чешского радио». Ребята здесь впервые могут познакомиться и со своими соперниками.

Семья Aлександры – это оркестрик: папа – валторнист, мама – за скрипичным пультом, старшая сестра Ксения – флейтистка, все профессиональные музыканты.

– Почему ты выбрала именно арфу – я вообще-то предполагаю, что изначально по совету родителей, и скоро ли ты в таком случае отождествилась с их выбором? Или это был твой сугубо личный выбор? Ты ни разу не сомневалась, что этот инструмент создан для тебя?

– Это был мой личный выбор. Я увидела в оркестровой яме арфу, и сказала, что хочу играть на ней, я никогда в этом не сомневалась.

– Ты являешься обладательницей солидной коллекции премий, причем первых – Международного арфового конкурса «Хрустальный ключ» в Санкт-Петербурге Международного онлайн-конкурса «eMuse» в Афинах, Открытого конкурса юных арфистов им. М.А. Рубина в Москве в 2017 г., Международного арфового конкурса в Уэльсе (в младшей группе в 2014 г.). Всего не упомянуть, за этим не может не стоять интенсивный, напряженный ритм работы – как тебе удается сочетать отдых и занятия, сохраняя в душе радость 15-летней девочки?

– Если хочешь добиться успеха, надо работать все время.

– В Праге ты стала первым лауреатом первой премии первого года арфы на «Концертино Прага» – что это для тебя значит?

– Я этого не ожидала и была в шоке, когда узнала о результатах.

– Твоя сестра Ксения лет семь назад, почти в твоем возрасте, также стала лауреатом премии «Concertino Praga». Делилась ли она с тобой впечатлениями, и помогло ли тебе это в психологическом плане?

– Да, возможно, что это помогло.

Саша также рассказала, что ей нравится исполнение Марии Крушевской, которая училась у ее педагога.

«С виолончелью, подаренной Спиваковым, я сроднилась»

Вторую премию в номинации «Арфа» получила Елизавета Раковская из Украины. Мария Слащёва из Перми – обладательница второй премии в категории «Виолончель», а также приза за лучшее исполнение произведения Богуслава Мартину.

– Маша, и твои родители – музыканты: папа преподаватель по классу баян и гитара, а мама – пианистка, концертмейстер, много лет играла с тобой в дуэте. У вас дома все всецело подчинено расписанию или есть место случайностям?

– Мы стараемся с мамой большинство времени проводить вместе, в работе, потому что нельзя упускать ни единой минуты, если ты хочешь как-то свою жизнь разукрасить и подняться на хороший уровень.

– Ты очень рано начала заниматься с мамой на виолончели, с трех лет, а в четыре года поступила в музыкальную школу – ты была там самой юной ученицей, единственной такого возраста? Как ты себя тогда чувствовала?

– Думаю, что да. Мне было очень интересно заниматься на новом для меня инструменте, я впитывала в себя очень много информации, потому что все было ново для меня.

– И твои достижения на музыкальном поприще, как и твоей землячки Саши, отмечены премиями: в семь лет лауреат Всероссийского конкурса молодых исполнителей на струнных инструментах «Волшебный смычок» в твоем родном городе. В 2012 г. получила Гран-При на Международном конкурсе юных исполнителей им. Ростроповичей. Ты все еще играешь на виолончели, подаренной тебе Владимиром Спиваковым? Принесла ли она тебе счастье?

– Да, конечно, для меня было огромной радостью, когда Владимир Теодорович подарил мне виолончель, мне очень нравится на ней играть, я с нею сроднилась.

– Что это за инструмент, кто его создал?

– Я не знаю точно, мне сказали, что это виолончель современного европейского мастера.

– Говорят, что ты очень любишь выступать перед публикой – это сразу пришло, волнение никогда не мешало исполнению?

– Нет, я никогда не волнуюсь перед выходом на сцену. Мой первый концерт с оркестром состоялся, когда мне было пять лет, и даже тогда мне было очень радостно выходить на сцену и показывать себя публике,

– признается, смеясь, Маша, ученица Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории в классе профессора А.Н. Селезнёва.

«Россыпь пианистических находок Новака поражает, как у Равеля»

– Творчество каких чешских композиторов близко по духу абсолютному победителю радиоконкурса, 16-летнему пианисту Яну Чмейле?

Koнцерт победителей радиоконкурса состоится в пражском Рудольфинуме в воскресенье, 9 июля После него последует традиционное турне лауреатов в рамках Южночешского фестиваля Concertino Praga. Юные исполнители выступят в концертных залах и замках четырех городов Южной Чехии с 10 по 16 июня.

– Это хороший вопрос. Мне особенно близок по духу Витезслав Новак (1870-1949), произведения которого я ранее уже исполнял, однако в большей мере я открыл для себя его имя именно в связи с участием в радиоконкурсе. Его творческое наследие не очень обширно, но весьма интересно, и фортепианных произведений у него меньше, чем, например, у Бетховена. Я полагаю, что Новак заслуживает гораздо большего внимания, нежели то, которое ему уделяли. Просто поразительно, когда в новаковских произведениях вы встречаетесь с сериями пестрых красок Равеля. Я очень наслаждаюсь, когда могу исполнять эти вещи, и мне это очень близко,

- признается Ян Чмейла.

Более подробное интервью с победителем радиоконкурса мы предложим вашему вниманию в понедельник, 10 июня.

Почетная премия в номинации «Скрипка» досталась украинке Софии Яковенко, которая в настоящее время учится с московском колледже ММССШ им. Гнесиных.